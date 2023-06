Débutant ou connaisseur du whisky, voici un guide d’expert des meilleures sélections pour 2023

Avec plus de 300 établissements vinicoles et plus de 200 brasseries à travers la province, la Colombie-Britannique est bien connue pour son vin, son cidre et sa bière, mais pour les amateurs de distillerie, il y a tellement plus à explorer ! Des distilleries ont fait leur apparition dans les communautés de la Colombie-Britannique, apportant de la diversité aux produits locaux qui ornent les étagères des magasins.

« Les whiskies sont l’une des catégories d’alcool les plus récentes à être produites en Colombie-Britannique et connaissent une croissance rapide pour une bonne raison. Le climat et le terroir de la Colombie-Britannique en font une région idéale pour la production et le vieillissement du whisky », explique Ryan Hollaus, spécialiste du soutien aux opérations d’alcool chez Angry Otter Liquor.

Hallaus partage ses meilleurs choix pour les whiskies 2023 et ce qui les distingue des autres.

Whisky Shelter Point Single Malt :

Produit à Campbell River, sur l’île de Vancouver, le whisky Shelter Point Single Malt offre des notes équilibrées de fruits, de miel et une touche saumâtre de l’air marin de l’île de Vancouver. Récompensé à plusieurs reprises et dans la même veine que ses cousins ​​écossais single malt, ce whisky vous donnera à coup sûr l’impression d’être en pleine mer, déclare Hollaus.

Okanagan Spirits Raven Maize Bourbon-Style Whisky :

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un « bourbon » officiel puisqu’il est fabriqué en Colombie-Britannique et non aux États-Unis, toutes les autres réglementations relatives au bourbon sont suivies par Okanagan Spirits Raven Maize Bourbon-Style Whisky.

« C’est une véritable collaboration du début à la fin », déclare Hollaus. « Ayant été produit avec du maïs du département d’alimentation d’Otter Co-op et publié comme l’une de nos exclusivités d’anniversaire de 100 ans, ce whisky brut de fût présente un malt chocolaté doux avec des notes de caramel et de chêne grillé et est toujours disponible chez 20 Co- lieux d’opération.

Okanagan Spirits Raven Maïs Bourbon-Style Whisky

Single Malt Old Pulteney 12 ans :

Issu de la région du Speyside en Écosse, Old Pulteney 12 ans offre une expression plus légère et est vieilli dans d’anciens fûts de bourbon, conférant une douceur supplémentaire à la bouche lumineuse et fraîche de ce whisky, ainsi que des notes d’agrumes, de poivre et de sel marin. typique des whiskies maritimes.

Recherchez-vous quelque chose d’un peu différent? « Angry Otter a une expression exclusive de 18 ans d’Old Pulteney, sortie pour notre 100e anniversaire », a déclaré Hollaus.

Old Pulteney Single Malt 12 ans d’âge

Série Jack Daniels Bonded 1938 :

« Que vous soyez un expert du whisky ou que vous ayez simplement tendance à vous essayer, tout le monde a essayé le Jack Daniels Old Number 7, l’un des whiskies les plus emblématiques du marché », déclare Hollaus. «Deux des plus récentes expressions de Jack, triple mash et bonded, sont un clin d’œil au riche héritage de Jack et à l’acte embouteillé sous caution de 1897. Le bonded est une belle version de la recette familière Old Number 7, qui impressionnera à coup sûr les novices et les experts. ”

Jack Daniels Bonded Série 1938

