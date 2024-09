Début/Situation Fantasy Football : Aaron Jones, D’Andre Swift, James Conner (Semaine 3)

Vous recherchez des conseils sur les équipes de départ/placement en fantasy football pour votre semaine ? Nous avons ce qu’il vous faut. Nous avons notre outil Qui dois-je commencer pour vous aider à choisir entre deux joueurs et nos projections hebdomadaires pour examiner chaque joueur de vos ligues. N’oubliez pas de synchroniser vos ligues avec MyPlaybook afin de pouvoir accéder à notre assistant de départ/placement pour vous donner des conseils spécifiques pour vous aider à dominer et à remporter le championnat.

Voici notre article sur les débuts et les fins de saison de fantasy football, comprenant tous les joueurs que nous qualifions de « sleepers » et de « duds » cette semaine. Ci-dessous, examinons de plus près quelques joueurs à prendre en compte cette semaine.

Aaron Jones (RB – MIN)

«Aaron Jones sera le joueur décevant de la semaine. Avec Ty Chandler qui a élevé son niveau de jeu la semaine dernière et un adversaire coriace, les Texans de Houston, il sera difficile pour Jones d’atteindre sa projection fantasy optimale.

– Joe Pepe (Au-delà du terrain)

« Nous vous avons dit de vendre cher après sa performance de la semaine 1. Aaron Jones Jones a un lourd historique de blessures et a 30 ans. Le risque que vous prenez en l’inscrivant sur la liste est réel. Mais maintenant Jones est confronté à la concurrence de Ty Chandler. Je ne peux pas vous mentir, les gars ; Chandler semblait être le meilleur arrière lors de la deuxième semaine. Nous laisserions Jones sur le banc cette semaine contre une défense d’élite des Texans.

– Football fantastique Goonz (Football fantastique Goonz)

D’André Swift (RB – CHI)

«D’André Swift « C’est un joueur que je ne vais pas voir jouer la semaine 3. L’attaque des Bears a semblé totalement incompétente au cours des deux premières semaines de la saison, et avec autant de bouches à nourrir et un quarterback débutant en difficulté, je n’ai aucune envie de faire jouer un running back en proie à des blessures dans une attaque en difficulté où il partage le travail d’arrière-champ avec Khalil Herbert et peut-être même Roschon Johnson. »

– Aaron St Denis (Univers du Fantasy Football)

«D’André Swift « Le coureur de fond des Colts fait face à une défense de course des Colts qui semble être la meilleure confrontation possible après les deux premières semaines. Mais l’ancien Eagle a une moyenne alarmante de 0,0 yards avant contact. Et il a été bourré sur 37,5% de ses courses, le taux le plus élevé parmi les running backs réguliers. Je crains qu’il ne subisse un déclin statistique similaire à celui de Miles Sanders lorsqu’il a quitté la ligne offensive des Eagles pour celle des Panthers en 2023. Le fait que Swift ait cédé une courte course de touchdown à Khalil Herbert lors de la semaine 2 pourrait n’être que la pointe de l’iceberg. »

– Scott Spratt (FTN)

James Conner (RB – ARI)

« Je pense qu’un joueur va décevoir, c’est James Conner. Bien qu’il ait fait des ravages lors de la deuxième semaine contre les Rams de Los Angeles, l’attaque des Lions de Détroit est bien meilleure. Les Cardinals de l’Arizona vont se retrouver en séance de tirs au but et il est difficile de voir Conner produire beaucoup à moins qu’il ne trouve la zone des buts. Le scénario du match n’aide pas Conner, ce qui le rend susceptible de décevoir cette semaine.

– Terre de Trevor (FlurrySports)