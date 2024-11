Début ou sit de la semaine 9 de la NFL : Braelon Allen

Alex Hunter analyse la valeur fantastique de Braelon Allen pour son match de football du jeudi soir avec les Texans.

Après avoir été un non-facteur dans le JetsLors des deux premiers matchs sous la direction de l’entraîneur-chef par intérim Jeff Ulbrich avec un total de seulement six touches, Braelon Allen (4 400 $ dans Showdown) est revenu sur la scène lors de la semaine 8.

La recrue a enregistré un record de 12 courses dans la défaite contre le Patriotes et s’est précipité pour 32 yards et un touché avec ces opportunités (9,2 FPTS). Allen a joué 30,7% des snaps et il a géré 42,9% des porteurs de ballon de New York, y compris deux rushes en zone rouge, soit le même montant que Breece Hall (10 400 $) a vu dans la zone rouge. Hall n’a obtenu que quatre courses de plus qu’Allen, mais Hall a été plus efficace, avec 5,0 verges par course contre seulement 2,6 pour Allen.

Considérant le Jets a perdu son cinquième match consécutif contre les modestes Patriots avec Allen jouant un rôle plus important, il est difficile de prédire si la recrue continuera à voir une charge de travail similaire au cours de la semaine 9, surtout après qu’Allen ait vu peu de travail pour commencer le mandat d’Ulbrich en tant que Jets. HC. New York pourrait facilement recommencer à faire de Hall un bourreau de travail – cela laisse le parquet d’Allen très fragile ce jeudi malgré le match positif contre le Texansqui abandonnent le neuvième plus grand nombre de verges par course cette saison (4,7).

La recrue aurait besoin de trouver le salaire pour apporter de la valeur, ce qui semble peu probable compte tenu de ses chances de +320 pour un touché à tout moment sur Paris sportifs DraftKings. À moins que vous ne soyez dans une ligue très profonde et extrêmement désespérée, Allen ne vaut pas la peine de commencer dans votre ligue de football Fantasy cette semaine.

