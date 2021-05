Les États-Unis et leurs alliés de l’OTAN sont allés ensemble en Afghanistan le 7 octobre 2001 pour traquer les auteurs d’al-Qaida des attentats terroristes du 11 septembre qui vivaient sous la protection des dirigeants talibans du pays. Deux mois plus tard, les talibans avaient été vaincus et les combattants d’Al-Qaida et leur chef, Oussama Ben Laden, étaient en fuite.