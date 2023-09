Début en Suisse d’une affaire de dopage olympique impliquant la patineuse artistique russe Kamila Valieva

L’affaire de dopage impliquant la patineuse artistique russe Kamila Valieva, qui a gâché les Jeux olympiques de Pékin en 2022, est revenue mardi devant le Tribunal arbitral du sport à Lausanne, en Suisse.

La plus haute juridiction sportive a entamé une audience à huis clos qui devrait durer au moins trois jours. Valieva, qui avait 15 ans aux Jeux olympiques et en a maintenant 17, devait témoigner par liaison vidéo depuis la Russie dans une affaire qui progressait lentement dans son pays d’origine et pourrait désormais rendre un verdict d’ici la fin de l’année.

Dans l’attente du résultat, neuf patineurs américains pourraient devenir champions olympiques dans l’épreuve par équipe après avoir terminé deuxièmes à Pékin derrière Valieva et les Russes.

Aucune cérémonie de remise des médailles pour l’épreuve par équipe n’a eu lieu à Pékin. L’équipe des États-Unis n’a jamais reçu ses médailles d’argent, tandis que le Canada, quatrième, pourrait accéder au podium si la Russie était privée de sa médaille.

La défense de Valieva a été que son test positif pour un médicament pour le cœur interdit était dû à une contamination accidentelle – peut-être à partir d’un verre ou d’une assiette – par des comprimés que son grand-père prétendait avoir pris.

Le premier tribunal antidopage russe à juger l’affaire pendant les Jeux olympiques en février 2022 a déclaré que Valieva et son équipe juridique « avaient l’intention de mener une enquête plus approfondie et de présenter les résultats » lors des prochaines audiences sur l’affaire.

La future audience a maintenant commencé, s’ouvrant plus de 19 mois après qu’un premier panel du TAS ait autorisé Valieva à continuer de patiner à Pékin malgré l’échec d’un test antidopage dans son dossier.

Les avocats de Valieva n’ont pas parlé aux journalistes à leur arrivée au tribunal mardi.

La décision russe contestée

Cette audience d’appel a été intentée par l’Agence mondiale antidopage et l’Union internationale de patinage. Ils ont contesté une décision russe annoncée tardivement en janvier selon laquelle Valieva, en tant que mineure à l’époque, n’était pas en faute et devait conserver ses résultats olympiques.

L’AMA a demandé aux trois juges du TAS d’interdire Valieva pour quatre ans, jusqu’en décembre 2025, et de la disqualifier des Jeux olympiques.

« Nous voulons une issue juste dans cette affaire, basée sur les faits », a déclaré le porte-parole de l’AMA, James Fitzgerald, ajoutant que l’agence basée à Montréal « continuera à faire pression pour que cette affaire soit conclue sans plus de retard injustifié ».

L’ISU souhaite une interdiction d’au moins deux ans et une disqualification. L’agence antidopage russe s’est également jointe à l’appel et a suggéré qu’une réprimande suffirait.

L’équipe juridique de Valieva fera valoir que le TAS n’a pas compétence, a déclaré le tribunal, et qu’alors qu’elle n’était pas en faute, une réprimande suffit donc.

Les trois juges du TAS viennent d’Australie, des États-Unis et de France, choisis respectivement par le tribunal, l’AMA et les avocats de Valieva.

« Nous partageons leurs frustrations face à la façon dont cette affaire s’éternise », a déclaré Fitzgerald à propos de la longue attente des patineurs pour obtenir une médaille.

Le même jour, le 7 février 2022, le patinage libre de Valieva à Pékin a contribué à sceller le titre olympique par équipe, un laboratoire suédois a informé les autorités sportives de son test positif à partir d’un échantillon prélevé six semaines plus tôt lors des championnats nationaux russes. Le laboratoire a ensuite évoqué des problèmes de personnel pendant la pandémie de COVID-19.

Programme libre rempli d’erreurs

Une semaine frénétique d’audiences juridiques à Moscou et à Pékin a conduit le premier jury du TAS à l’autoriser à participer à l’épreuve individuelle féminine en tant que favorite pour la médaille d’or. Ces trois juges, qui ne sont pas impliqués cette semaine, ont statué que Valieva risquait un préjudice grave dans sa carrière si on lui avait refusé le droit de concourir en raison du « non-fonctionnement efficace » du système antidopage.

Au milieu de l’attention intense et stressante portée sur elle, Valieva a réalisé un programme libre rempli d’erreurs et a terminé quatrième.

La réaction de l’entraîneur de Valieva, Eteri Tutberidze, critiquant sévèrement les erreurs de son protégé de 15 ans, a alimenté la controverse.

Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, a évoqué à Pékin « une immense froideur, c’était glaçant de voir cela ». Il a également réprimandé un journaliste russe qui a suggéré que le CIO était en partie responsable du harcèlement d’un enfant.

Bach a répondu : « Ceux qui ont administré ce médicament dans son corps, ce sont ceux-là qui sont coupables ».

Tutberidze, qui a également entraîné les médaillés d’or et d’argent individuels à Pékin, pourrait également faire l’objet d’une enquête. Les règles antidopage imposent une enquête sur l’entourage lorsqu’un mineur est impliqué dans un acte de dopage. Mais ce serait en Russie, où cette année elle a reçu un honneur du Kremlin.

Valieva n’a pas patiné au niveau international depuis Pékin en raison d’une interdiction de l’ISU contre les Russes à la suite de l’invasion de l’Ukraine par ce pays.