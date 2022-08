Une association sportive locale de Penticton espère que samedi marquera le début d’une nouvelle tradition du hockey en Colombie-Britannique.

La Penticton Minor Hockey Association a organisé son tout premier tournoi de hockey pour filles au Memorial Arena le 27 août, accueillant des joueuses âgées de 9 à 12 ans de tout le sud de l’Okanagan, ainsi que de West Kelowna, Kelowna, Lumby, Chase, Logan Lake et Princeton.

Sanctionné par BC Hockey, l’événement inaugural mettait en vedette neuf joueurs de chacune des huit équipes.

“Nous voulons que plus d’enfants essaient le sport, au lieu de poursuivre exclusivement des personnes qui jouent déjà dans des équipes”, a déclaré Paul Parkinson de l’association de hockey. “Il s’agit de faire en sorte que plus de filles se connaissent et que plus de filles jouent.”

Une idée en gestation depuis trois mois, Parkinson a expliqué sa vision au Western News de faire de l’événement une tradition annuelle. Mais samedi, ce n’était pas seulement pour les filles sur la glace, c’était aussi pour celles qui étaient derrière le banc.

«Cela a été une très bonne expérience pour nous parce que j’essaie de devenir entraîneur de hockey», a déclaré Lola, 18 ans, bénévole et l’un des nombreux mentors de la journée pour les jeunes joueurs.

Au total, 54 filles sont actuellement inscrites à l’Association de hockey mineur de Penticton. Avec l’événement inaugural de samedi, cependant, Parkinson espère que ce nombre ne fera qu’augmenter au fil des années.

“Avec quelque chose comme ça, nous espérons que quelqu’un s’initiera au sport, espérons-le, passera un bon moment et voudra s’inscrire”, a-t-il déclaré. “C’est bien de lancer ces programmes et de les développer à partir de là.”

Le tournoi de samedi a commencé à 9 h, le dernier match étant prévu à 18 h.

Tous les matchs ont été joués en quatre contre quatre.

CommunityhockeySports locauxPenticton