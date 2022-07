Début d’une nouvelle ère ? Pourquoi la WWE a ouvert Monday Night RAW avec Logan Paul

L’épisode de la WWE de Monday Night RAW s’est ouvert à froid avec la nouvelle acquisition de superstar Logan Paul et The Miz qui se bagarraient déjà sur le ring, coupant toute entrée ou accumulation de combat.

Il y avait une différence notable dans le tempo et une indication instantanée que nous assistions à une nouvelle ère à la WWE. La société est entrée dans une nouvelle ère dirigée par Triple H en tant que responsable de la création en remplacement de l’ancien PDG Vince McMahon. Dave Meltzer a confirmé sur ‘Wrestling Observer Radio’ que le début abrupt de l’émission avait été placé intentionnellement.

Généralement, les spectacles de la WWE s’ouvrent avec des entrées importantes de lutteurs pour susciter d’énormes réactions, mais la société a choisi que le duo se batte déjà pour éviter les premiers huées que Paul recevrait. Paul est actuellement réservé en tant que babyface, mais la sensation YouTube ne reçoit pas toujours ce genre de réaction que la WWE veut désespérément empêcher.

Triple H et les responsables de la WWE avaient senti que les fans seraient hostiles envers Paul et l’accueilleraient avec des huées et des moqueries. Par conséquent, ils ont choisi que tout cela se produise avant l’ouverture de l’émission, de sorte que Paul et Miz étaient déjà au milieu de l’action lorsque lundi soir RAW a été diffusé.

Paul est revenu plus tard dans la soirée pour animer son propre segment de podcast “ImPaulsive”, qui mettait en vedette Maryse Ouellet et The Miz alors qu’ils poursuivaient la préparation de leur bataille WWE SummerSlam tant attendue.

Le segment a été interrompu par Ciampa, ce qui a conduit The Miz à écraser Paul avec un Skull Crushing Finale, provoquant des chants bruyants de “One more time” de l’univers de la WWE.

Depuis son retour à la promotion après avoir signé un accord à long terme avec la WWE, Paul a été réservé comme babyface contrairement à sa performance WrestleMania XXXVIII. Lors de sa première apparition, Paul a fait équipe avec Miz en tant que talons pour frapper les frères Mysterio.

Cependant, Miz s’est retourné contre Paul après cette rencontre et l’a fustigé pour mettre fin à une solide camaraderie. Depuis lors, la star des médias sociaux a travaillé dur pour rallier les fans derrière lui pour leur prochaine confrontation lors de l’événement phare de SummerSlam.

