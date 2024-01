Début d’une enquête sur un éventuel groupe de cancers dans le laboratoire des hôpitaux de l’UNC

CHAPELLE HILL, Caroline du Nord — UNC Health a demandé une aide extérieure pour déterminer s’il existe un groupe de cancers aux McLendon Clinical Laboratories, un laboratoire situé au premier étage de l’hôpital principal.

UNC Health évalue un schéma possible de diagnostics de cancer chez ses coéquipiers actuels et anciens du laboratoire, qui analyse des échantillons de sang et de tissus et effectue d’autres tests pathologiques.

UNC Health a contacté ses coéquipiers actuels et anciens des laboratoires cliniques McLendon, mais n’a pas précisé combien de cas de cancer ont été diagnostiqués chez des personnes ayant passé du temps aux laboratoires McLendon.

Un porte-parole d’UNC Health estime que plus de 1 000 employés ont travaillé dans le laboratoire au cours des deux dernières décennies et que le travail s’y poursuivra à moins et jusqu’à ce qu’une des évaluations détermine qu’il n’est pas sûr.

“Notre priorité reste d’assurer la santé et le bien-être de nos coéquipiers, patients et étudiants”, a déclaré un porte-parole de l’UNC Health. “En tant que tel, nous prendrons toutes les précautions nécessaires pour garantir leur sécurité et le fonctionnement sûr et sain du laboratoire clinique et de tous les autres établissements de santé de l’UNC.

Ces sites sont essentiels au fonctionnement de l’hôpital dans son ensemble et il n’y a pas eu de cause ou de lien identifiable avec les diagnostics de cancer évalués qui nécessiteraient une relocalisation immédiate. »

Les Centers for Disease Control and Prevention considèrent tout type inhabituel de cancer comme un groupe de cancer.

À la lumière des rapports de cas de cancer, les hôpitaux de l’UNC ont contacté le ministère de la Santé et des Services sociaux de l’État, qui a visité les laboratoires cliniques McLendon le 23 janvier pour une première évaluation. Ces résultats seront disponibles dans deux à trois semaines. L’UNC s’attend à ce qu’un rapport complet du NCDHHHS soit achevé d’ici la fin février.

UNC Health a également contacté l’Institut national pour la sécurité et la santé au travail ou NIOSH. Une évaluation réalisée par cette agence “aide les employés, les syndicats et les employeurs à savoir si des risques pour la santé sont présents sur leur lieu de travail et recommande des moyens de réduire les risques et de prévenir les maladies liées au travail”. L’évaluation NIOSH a commencé lundi et peut prendre de six à douze mois.

UNC Health n’a pas accès aux dossiers médicaux du personnel ou des étudiants et a déclaré que le partage d’informations sur la santé était volontaire.

Une déclaration d’UNC Health se lit en partie : “Nous savons que cette nouvelle peut être déstabilisante pour vous et vos collègues, et nous nous engageons à être proactifs et transparents au cours de cette évaluation, en répondant aux questions dès que de plus amples détails sont disponibles et en vous soutenant, vous et vos familles. “.

Une ligne téléphonique et une adresse e-mail dédiées et sécurisées ont été créées pour répondre à des questions ou partager des préoccupations. Les gens peuvent appeler le 984-974-4870 pour laisser un message ou envoyer un e-mail à [email protected].