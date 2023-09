Début d’un procès électoral au Texas qui pourrait affecter le vote latino-américain en 2024 | L’impression des États-Unis

Le jugement contre la loi générale qui tente supprimer le vote latino et noir au Texas, et cela pourrait affecter sa participation aux élections présidentielles de 2024, a commencé ce lundi devant le tribunal du district ouest de cet État.

L’Institut Centre Brennan pour la justicel’un de ceux qui ont déposé plainte, explique que participer aux élections de l’année prochaine sera difficile pour ceux qui ont une mauvaise maîtrise de l’anglais, qui souffrent d’un handicap ou qui ont peu d’études avancées.

Au cours de la procédure judiciaire, qui se déroule devant le juge Xavier Rodríguez, les groupes plaignants affirment que les électeurs ne peuvent pas recevoir d’assistance pour voter, ni dans un bureau de vote, ni par courrier.

Sur son site Internet, il note que le projet de loi SB 1 du Sénat, adopté en août 2021, attaque des groupes communautaires et religieux parce qu’il criminalise les activités non partisanes de participation électorale en les qualifiant de « récolte de votes ». En outre, il note qu’il « restreint sévèrement les travailleurs électoraux » en érigeant en infraction le fait de fournir des demandes de vote par correspondance aux électeurs éligibles qui n’en font pas la demande.

Le Texas concentre un pourcentage important du vote latino-américain. Photo : Sergio Flores /AFP via Getty Images.

Cette règle, affirme le Centre Brennan, entrave également le travail des fonctionnaires en charge de maintenir l’ordre et prévenir la violence dans les bureaux de vote lors des élections, puisque son autorité sera limitée aux actions des observateurs des partis politiques.

Enfin, l’institut a ajouté que les avancées sont attaquées en faveur des électeurs du comté de Harris en interdisant la participation en voiture et le fonctionnement 24 heures sur 24.

Le procès a été déposé au nom de La Unión Del Pueblo Entero, Friendship-West Baptist Church, Southwest Voter Registration Education Project, Texas Impact, Mexican American Bar Association of Texas, Texas Hispanics Organized for Political Education, Jolt Action, William C. Velasquez Institute. , FIEL Houston Inc et le juge électoral James Lewin.

Les plaignants allèguent que le projet de loi 1 du Sénat viole l’article 208 du Voting Rights Act et de l’Americans with Disabilities Act, ainsi que les premier et quatorzième amendements.

Outre le Brennan Center for Justice, la défense contre la restriction du vote latino-américain est composée du Fonds mexicain de défense juridique et d’éducation, Weil, Gotshal & Manges LLP et Fried, Frank, Harris, Shriver & Jacobson LLP. .

Pour juin, les données publiées par le Bureau du recensement des États-Unis indiquent que Au moins 40,2 % de la population du Texas était latino-américaine, une croissance que l’institut a qualifiée d’historique.

