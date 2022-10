Début du vote en personne anticipé dans le Wisconsin au milieu des poursuites

MADISON, Wis. (AP) – Le vote anticipé en personne commence mardi sur le champ de bataille du Wisconsin au milieu des poursuites en cours concernant les bulletins de vote qui peuvent être comptés ou jetés, des interdictions récemment ordonnées sur les boîtes de dépôt et des restrictions sur qui peut retourner les bulletins de vote.

L’ouverture de la période de vote en personne marque le début de la dernière poussée de deux semaines vers le jour du scrutin dans l’État swing où le sénateur républicain américain Ron Johnson et le gouverneur démocrate Tony Evers sont sur le bulletin de vote.

Les sondages ont montré que la course du gouverneur entre Evers et le républicain Tim Michels était à peu près égale, tandis que Johnson a une avance apparente sur le lieutenant-gouverneur démocrate Mandela Barnes dans la course au Sénat.

Les deux parties tentent d’éduquer leurs électeurs sur l’évolution des règles de vote par correspondance, poussées par les conservateurs qui ont mené des efforts pour rendre plus difficile le vote de cette façon.

Les lieux et les heures de vote anticipé varient selon l’État, mais la fenêtre permettant l’option s’étend du mardi au 6 novembre. Les électeurs peuvent retourner les bulletins de vote par correspondance le jour du scrutin et également s’inscrire aux urnes.

En juillet, la Cour suprême du Wisconsin a interdit les urnes de vote par correspondance situées ailleurs que dans le bureau du greffier des élections locales. Le tribunal a également déclaré que seul l’électeur peut retourner le bulletin de vote par correspondance. Un tribunal fédéral a précisé par la suite que la loi fédérale permettait aux personnes handicapées de recevoir de l’aide pour retourner leurs bulletins de vote.

Un juge s’est rangé du côté des républicains dans une autre décision de justice selon laquelle les greffiers électoraux ne sont pas autorisés à remplir les informations d’adresse des témoins manquants. Pour être compté, chaque bulletin de vote par correspondance doit comporter la signature et l’adresse d’un témoin.

La commission électorale avait publié des directives en 2016 indiquant que les greffiers pouvaient remplir ces informations. Mais le juge a statué que parce que la loi de l’État ne permettait pas que cela soit fait, les conseils étaient illégaux.

Il y a deux poursuites en cours concernant la quantité d’adresse du témoin qui doit être présente pour que le greffier accepte le bulletin de vote. La commission électorale a déclaré qu’une adresse est le numéro de la rue, le nom de la rue et la municipalité.

Mais un procès, intenté par la Ligue des femmes électrices du Wisconsin, demande une décision sur ce qui constitue une adresse manquante, arguant que les greffiers devraient accepter tout ce qui n’est pas une adresse complètement vide. La bataille juridique a semé la confusion chez certains greffiers quant aux bulletins de vote qu’ils peuvent accepter ou rejeter en cas d’informations manquantes.

Un juge dans ce procès prévoyait d’annoncer sa décision mercredi, après avoir précédemment exprimé des inquiétudes quant à la création de confusion après le début du vote. Plus de 238 000 bulletins de vote par correspondance avaient été retournés lundi, selon la Commission électorale du Wisconsin.

Cela équivaut à un taux de retour de 52 % à 15 jours du scrutin. À ce stade de 2020, 62 % des bulletins de vote par correspondance demandés avaient été renvoyés, mais c’était également au cours de la première année de la pandémie lorsque l’utilisation du vote par correspondance a atteint des niveaux jamais vus auparavant.

Les démocrates ont prévu un rassemblement mardi dans le bastion démocrate de Milwaukee dans le but d’y faire augmenter le vote anticipé.

Evers, Barnes et Mary Kay Henry, présidente du Service Employees International Union, prévoyaient d’organiser un événement avec les travailleurs syndiqués avant d’aller voter tôt au Fiserv Forum. Il fait partie d’une série d’événements dans les États du champ de bataille axés sur la lutte pour augmenter le salaire minimum à 15 dollars de l’heure.

Johnson a prévu un rassemblement dans une banlieue conservatrice de Milwaukee, une zone cruciale pour les républicains nécessaires pour émousser la participation démocrate à Milwaukee et la libérale Madison.

Michels n’avait aucun événement prévu mardi, mais a prévu un rassemblement mercredi prévu à Waukesha, une banlieue de Milwaukee riche en républicains, avec le gouverneur de Virginie Glenn Youngkin. Une série d’autres substituts pour les événements prévus des deux côtés.

L’ancien président Barack Obama a prévu un rassemblement samedi avec des candidats démocrates à Milwaukee. Obama a récemment coupé les publicités télévisées pour Evers et Barnes. Il n’y a pas de plans annoncés pour le président Joe Biden, qui a remporté le Wisconsin en 2020 mais dont les taux d’approbation sont inférieurs à 50%, pour faire campagne dans l’État.

De même, l’ancien président Donald Trump a approuvé à la fois Michels et Johnson, mais n’a annoncé aucun plan de campagne dans l’État. Sa cote d’approbation est encore plus faible que celle de Biden, selon le dernier sondage de la faculté de droit de l’Université Marquette.

Scott Bauer, l’Associated Press