Début du vote anticipé lors des élections générales en Nouvelle-Zélande et en Australie pour la « voix » autochtone

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Le vote anticipé a commencé lundi en Nouvelle-Zélande pour les élections générales du 14 octobre, avec le candidat conservateur Christopher Luxon qui a voté.

Le vote anticipé a également commencé dans certaines régions d’Australie lors d’un référendum qui devait inscrire dans la constitution australienne un mécanisme permettant aux peuples autochtones de conseiller le Parlement sur les politiques qui affectent leur vie.

En Nouvelle-Zélande, la campagne du Premier ministre Chris Hipkins a connu un revers dimanche lorsqu’il a été testé positif au COVID-19. Il a déclaré qu’il s’isolerait pendant cinq jours ou jusqu’à ce qu’il rende un test négatif, mais prévoyait de poursuivre certains engagements sur Zoom.

Hipkins et son Parti travailliste libéral sont à la traîne du Parti national d’opposition, dirigé par Christopher Luxon, dans les sondages d’opinion.

« Après une nuit difficile, je me suis réveillé ce matin en me sentant assez mal et je viens de recevoir ce résultat de test », a écrit Hipkins sur Instagram, et a déclaré qu’il travaillerait deux fois plus dur à son retour en campagne électorale.

Luxon a publié dimanche un plan d’action de 100 jours qui, selon lui, permettrait d’alléger les impôts, de reconstruire l’économie et de rétablir l’ordre public. « Les Néo-Zélandais ont attendu six longues années pour avoir un gouvernement qui se concentre sur ce qui compte pour eux et qui fasse avancer les choses », a déclaré Luxon.

En Australie, où le vote est obligatoire, environ 98 % des Australiens éligibles se sont inscrits pour voter lors du référendum sur la voix autochtone au Parlement.

Le vote anticipé a commencé lundi dans quatre États ou territoires, et les quatre autres voteront mardi après avoir observé un jour férié lundi.

La campagne du «oui» est à la traîne dans les sondages d’opinion, mais le Premier ministre Anthony Albanese, qui soutient le changement potentiel, a déclaré qu’il gardait espoir.

« Je sais que beaucoup de gens n’ont pas pris leur décision, et ce que je sais, c’est que lorsque les gens parlent de ces questions, ils arrivent assez facilement à un vote ‘oui' », a déclaré Albanese aux journalistes à Melbourne. « Je pense sincèrement que la clé des quinze prochains jours réside dans ces conversations en tête-à-tête avec les gens pour accepter cette demande de l’écrasante majorité des peuples aborigènes et insulaires du détroit de Torres. »

Les opposants politiques affirment que l’effort référendaire aurait dû être bipartisan et que de nombreuses questions restent sans réponse sur les détails du fonctionnement pratique de Voice.

C’est une coïncidence si les élections ont lieu le même jour.