Début du tournage de la saison 4 de « Bridgerton » sur l’histoire d’amour de Benedict Bridgerton

La Chronique des Bridgerton la saison 4 est officiellement en production.

Le 16 septembre, Netflix a annoncé que la série bien-aimée, basée sur les livres de Julia Quinn, avait commencé le tournage de sa quatrième saison, qui verra Benedict Bridgerton (Luke Thompson) trouver l’amour lors d’un bal masqué avec l’insaisissable Sophie Baek (Yerin Ha).

Thompson, 36 ans, a déclaré à Netflix Tudum que la saison à venir, basée sur Quinn Une offre d’un gentlemanexplore « la lutte entre un vrai conte de fées à l’ancienne — son côté romantique — et la réalité du monde. »

« Je suis vraiment excité par le nombre de rebondissements inattendus que vous aurez dans la saison 4 », a déclaré Thompson, taquinant, qu’un « gros » rebondissement qu’il « peut mentionner est ce bal masqué… »

Ha, 29 ans, qui a été annoncé comme l’intérêt romantique de la saison en août, a déclaré à Tudum que la première fois qu’elle avait rencontré Thompson, c’était chez la showrunner Jess Brownell.

« Je me souviens que Luke se tenait là, les bras grands ouverts, prêt à être pris dans ses bras. C’est à ce moment-là que je me suis dit : « Ah, d’accord, je n’ai plus besoin de me stresser pour ces petites choses maintenant. Je peux simplement me concentrer sur la connexion à l’écran avec lui. » »

Luke Thompson de Bridgerton.

Gavin Bond/Netflix



Le streamer a également annoncé plusieurs nouveaux personnages qui ont rejoint la saison 4, notamment Katie Leung, Michelle Mao et Isabella Wei.

Leung jouera Lady Araminta Gun, la mère de Rosamund Li (Mao) et de Posy Li (Wei), qui « ressent la pression » de devoir « marier » l’une de ses deux filles cette saison.

« Belle, vaniteuse et désireuse », Rosamund « jette son dévolu sur Benedict Bridgerton », tandis que « le bien plus gentil » Posi est « rarement » mis à l’honneur.

Yerin Ha de Bridgerton.

Gavin Bond/Netflix



En plus de plusieurs nouveaux visages, une grande partie de la La Chronique des Bridgerton le casting revient pour reprendre leurs rôles, avec Nicola Coughlan (Penelope Bridgerton) et Luke Newton (Colin Bridgerton) tous deux confirmés pour revenir, ainsi que Ruth Gemmell (Violet Bridgerton), Claudia Jessie (Eloise Bridgerton), Florence Hunt (Hyacinth Bridgerton) et Will Tilston (Gregory Bridgerton).

Hannah Dodd (Francesca Stirling), Victor Alli (Lord John Stirling) et Masali Baduza (Michaela Stirling) seront également de retour, aux côtés des favoris des fans Adjoa Andoh (Lady Danbury), Golda Rosheuvel (Queen Charlotte) et Polly Walker (Portia Featherington).

(LR) Yerin Ha et Luke Thompson de Bridgerton.

Gavin Bond/Netflix



Les fans ont cependant remarqué que même si Jonathan Bailey est confirmé pour reprendre son rôle d’Anthony Bridgerton, sa femme à l’écran, Simone Ashley, ne fait pas partie du casting confirmé.

Une source a déclaré à PEOPLE que l’actrice « adore son La Chronique des Bridgerton famille et casting et je serais heureux de revenir à tout moment si l’histoire le permet. «

Ne manquez jamais une histoire — inscrivez-vous à la newsletter quotidienne gratuite de PEOPLE pour rester au courant du meilleur de ce que PEOPLE a à offrir, des actualités sur les célébrités aux histoires d’intérêt humain captivantes.

Saisons 1 à 3 de La Chronique des Bridgertonet son spin-off, La Reine Charlotte : une histoire de Bridgertonpeut être diffusé sur Netflix.