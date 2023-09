Début du témoignage lors du procès des policiers concernant la mort d’Elijah McClain, qui a été placé sous sédation par le cou

BRIGHTON, Colorado (AP) — Les procureurs devaient appeler leurs premiers témoins jeudi dans le procès de deux personnes de la région de Denver. officiers de police inculpé pour la mort en 2019 d’Elijah McClain, un homme noir qui a été tenu par le cou et auquel des ambulanciers paramédicaux ont injecté un puissant sédatif dans une affaire qui est devenue un cri de ralliement pour les protestations et a stimulé la réforme de la police.

Dans le premier de plusieurs essais découlant de La mort de McClainles avocats opposants ont utilisé leurs déclarations liminaires mercredi pour dresser des tableaux contrastés de la lutte fatale après avoir été arrêté par la police à Aurora.

Les procureurs ont déclaré que les agents Randy Roedema et Jason Rosenblatt avaient ignoré les supplications de McClain : « Je ne peux pas respirer » et n’avaient pas suivi leur propre formation. Les avocats de la défense ont déclaré que la mort était une tragédie, mais que ce n’était pas la faute des policiers, car ils cherchaient à rejeter la faute sur les ambulanciers.

Les agents se sont approchés de McClain, un massothérapeute de 23 ans, alors qu’il rentrait chez lui à pied d’un dépanneur le 24 août 2019, portant uniquement son téléphone et un sac en plastique contenant trois boîtes de thé glacé. Un appelant au 911 l’avait signalé comme « sommaire ».

Si les procureurs parviennent à convaincre les jurés que l’interpellation était injustifiée, cela affaiblirait tout argument selon lequel les blessures de McClain étaient le résultat du simple fait que les policiers faisaient simplement leur travail.

Roedema et Rosenblatt sont tous deux accusés d’homicide par négligence criminelle, d’homicide involontaire et de voies de fait. Ils ont plaidé non coupables mais n’ont jamais parlé publiquement de ces allégations. Le procès devrait durer environ un mois.

Un troisième officier et deux ambulanciers paramédicaux sont également inculpés du décès de McClain et doivent être jugés plus tard cette année.

Les autorités ont déterminé que le sédatif kétamine a joué un rôle clé dans la mort de McClain, ce qui a alimenté une surveillance renouvelée de l’utilisation de ce médicament par des personnes considérées comme agissant de manière erratique et a conduit le département de la santé du Colorado à limiter le moment où les secouristes peuvent l’administrer. En 2020, les prises de cou par la police ont été interdites par la législature dirigée par les démocrates de l’État.

Le procureur Jonathan Bunge a déclaré que les policiers avaient violé les politiques du département en utilisant une force excessive contre McClain, qui n’était pas armé, et en ne parvenant pas à désamorcer la situation.

« Écoutez les paroles d’Elijah », a déclaré Bunge en rediffusant la vidéo de l’épisode de la caméra du corps de la police. «Quand Elijah est menotté au sol, il ne cesse de répéter : ‘Je ne peux pas respirer.’ S’il vous plaît aidez-moi.' »

McClain a vomi à plusieurs reprises après la prise du cou et se noyait dans son propre vomi, selon Bunge. « Il dérive de plus en plus vers la mort. Le sédatif est la dernière chose dont il a besoin », a déclaré le procureur.

Mais l’avocat de Roedema, Reid Elkus, a déclaré que les actions des agents étaient conformes aux politiques du département et à leur propre formation. McClain a été arrêté dans une « zone à forte criminalité » et les agents lui ont demandé à plusieurs reprises de s’arrêter avant qu’il n’obéisse, a déclaré Elkus, ajoutant qu’ils ne voulaient pas lui faire de mal.

« Ce n’est pas parce qu’une tragédie s’est produite qu’il y a eu une criminalité », a déclaré Elkus. Il a imputé la mort de McClain aux ambulanciers qui sont arrivés plus tard sur les lieux et ont pris le contrôle de ses soins.

« Après avoir reçu une injection de kétamine, c’est à ce moment-là que le pouls de M. McClain s’est arrêté », a déclaré Elkus. « M. McClain est décédé parce que l’ambulancier (Jeremy) Cooper lui a injecté 1,7 à 1,8 fois la kétamine pour quelqu’un de son poids et de sa taille.

L’avocat de Rosenblatt, Harvey Steinberg, a fait valoir que les policiers n’avaient d’autre choix que d’arrêter McClain après l’appel au 911. Il a ajouté que McClain avait fait preuve d’une « résistance continue » après avoir été arrêté et que les policiers avaient été contraints de réagir en conséquence.

« S’il vous plaît, soyez juste et ne laissez pas l’émotion ou la sympathie entrer en jeu », a déclaré Steinberg aux jurés. « Et ne laissez pas du tout la politique entrer en jeu. »

La mère de McClain était assise devant la salle d’audience pour les déclarations liminaires. Sheneen McClain a essuyé les larmes de ses yeux lorsque Bunge a décrit comment son fils, qui avait souvent froid, portait un masque de coureur lorsqu’il se rendait au magasin près de chez lui avant que la police ne l’arrête.

Des membres des familles des deux policiers étaient également présents, tout comme d’autres policiers d’Aurora.

Les 12 jurés et 2 suppléants sélectionnés mercredi semblaient majoritairement blancs.

Des accusations n’ont pas été portées avant deux ans après la mort de McClain, époque à laquelle un bilan national avait commencé sur l’injustice raciale dans la police américaine après le meurtre de George Floyd par des officiers à Minneapolis.

En 2019, un procureur local, Dave Young, a qualifié la mort de McClain de « tragique », mais a décidé de ne pas poursuivre les policiers en grande partie parce que le bureau du coroner ne pouvait pas déterminer exactement comment McClain est mort.

Un rapport révisé du coroner a été publié en 2021, en s’appuyant en partie sur les informations provenant d’une enquête du grand jury. Il a révélé que la cause du décès était des complications liées à la kétamine après que McClain, qui pesait 140 livres (64 kilogrammes), ait fait une surdose parce qu’il avait reçu une dose plus élevée que celle recommandée pour une personne de sa taille, a découvert le pathologiste Stephen Cina.

Cina a déclaré qu’il ne pouvait pas exclure si le stress d’être retenu par les policiers avait pu contribuer à la mort de McClain.

L’officier Nathan Woodyard, qui doit être jugé plus tard cette année, a été le premier à approcher McClain et a été rapidement rejoint par Roedema et Rosenblatt.

McClain, utilisant des écouteurs, a d’abord continué à marcher. En moins de 10 secondes, Woodyard a mis la main sur McClain, le faisant se retourner. Alors que McClain tentait d’échapper à son emprise, Woodyard a déclaré : « Détendez-vous, ou je vais devoir changer cette situation. »

La rencontre a rapidement dégénéré, les policiers l’ayant plaqué au sol et le mettant en prise par le cou.

McClain a subi un arrêt cardiaque alors qu’il se rendait à l’hôpital et a été déclaré mort trois jours plus tard.

Les procureurs ont diffusé de nombreux extraits de caméras corporelles, dont un dans lequel, selon eux, McClain avait prononcé ses derniers mots alors que Roedema levait le bras, faisant éclater un joint.

« S’il vous plaît, aidez-moi », entend-on McClain dire. « S’il vous plaît, aidez-moi. »