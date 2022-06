Début du sommet clé de l’Otan sur la guerre en Ukraine à Madrid

Espace réservé pendant le chargement des actions d’article

BRUXELLES – Le président Biden et d’autres chefs d’État et de gouvernement de l’OTAN se réuniront mardi à Madrid pour un sommet de trois jours axé sur le soutien urgent à l’Ukraine ainsi que sur la stratégie à long terme de l’alliance. La réunion intervient un jour après que le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a annoncé que le nombre de forces de l’alliance maintenues à un niveau de préparation élevé augmenterait fortement – ​​passant de 40 000 à plus de 300 000 soldats – en réponse à l’invasion russe de l’Ukraine. L’expansion fait partie de ce que Stoltenberg a appelé la “plus grande refonte de notre défense et de notre dissuasion collectives depuis la guerre froide”.

À Madrid, le monde aura une meilleure idée de ce à quoi pourrait ressembler la refonte. Les dirigeants et responsables de l’OTAN discuteront d’un modèle de force plus réactif, débattront des plans de renforcement du flanc oriental de l’OTAN et publieront un nouveau document de stratégie, ont déclaré des diplomates. Les Alliés devraient également annoncer un soutien financier et militaire supplémentaire à l’Ukraine.

Stoltenberg a déclaré lors d’une conférence de presse lundi que le sommet serait “transformateur”. Il a fait allusion à une « nouvelle réalité de sécurité » et à « un changement fondamental dans la dissuasion et la défense de l’OTAN ».

En plus d’aborder les menaces de la Russie, les personnes réunies examineront les implications sécuritaires de la montée en puissance de la Chine. Le nouveau document de stratégie de l’OTAN exposera pour la première fois le point de vue de l’alliance sur les défis que Pékin pose à “notre sécurité, nos intérêts et nos valeurs”. comme l’a dit Stoltenberg. Les diplomates ont déclaré que la langue exacte à utiliser est toujours en débat.

Dans une autre première, les dirigeants de l’Australie, de la Nouvelle-Zélande, de la Corée et du Japon participeront au sommet. Y participeront également la Suède et la Finlande, des partenaires proches de l’OTAN qui sont restés officiellement non alignés militairement jusqu’à ce que l’invasion non provoquée de l’Ukraine par la Russie les rapproche de plus en plus de l’alliance. Stockholm et Helsinki ont demandé à rejoindre l’alliance le mois dernier, seulement pour que la Turquie bloque le début du processus d’adhésion en invoquant son opposition à leur position sur les groupes séparatistes kurdes.

Des semaines de diplomatie n’ont pas encore résolu cette impasse, bien que les responsables et les diplomates de l’OTAN insistent sur le fait qu’ils sont convaincus que les choses finiront par avancer. Le Premier ministre suédois Magdalena Andersson, le président finlandais Sauli Niinisto et le président turc Recep Tayyip Erdogan se rencontreront à Madrid, selon des responsables finlandais.

Le sommet sera surveillé de près non seulement pour les nouvelles sur l’argent et les armes à destination de l’Ukraine, mais comme un signe de la détermination occidentale alors que la guerre entre dans son cinquième mois.

L’invasion à grande échelle de la Russie a revigoré les liens transatlantiques à bien des égards, les alliés américains et européens travaillant en étroite collaboration sur les sanctions et le soutien militaire à l’Ukraine. Mais avec chaque mois qui passe, les problèmes clés se compliquent. La question de savoir si et comment poursuivre un accord de paix, par exemple, devient source de division au sein de l’alliance.

Le lieutenant-général à la retraite de l’armée américaine Ben Hodges, ancien commandant de l’armée américaine en Europe, a déclaré que le défi de l’OTAN était de montrer à la Russie qu’elle n’avait pas perdu son élan. “Les Russes sont tellement convaincus que nous ne pouvons pas rester ensemble, que nous ne pouvons pas maintenir ce que nous faisons pendant un été long et chaud”, a-t-il déclaré.