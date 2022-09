Les résidents du réseau de la Prairie Path Water Company de Johnsburg ne devraient pas s’attendre à des interruptions de service prolongées lorsque l’entreprise commencera à remplacer deux conduites d’eau la semaine prochaine, a déclaré un responsable de l’entreprise.

“Aucune commande d’ébullition et aucune interruption prolongée” ne sont prévues lors des principaux remplacements, a déclaré Justin Kersey, président de Prairie Path.

Certains résidents de Johnsburg se sont plaints de l’eau décolorée de Prairie Path pendant plusieurs années, y compris des ordres d’ébullition fréquents du système d’eau privé.

“Pour les maisons directement autour de l’endroit où nous remplaçons le réseau, cela peut améliorer ces problèmes”, a déclaré Kersey.

Un total de 19 maisons adjacentes aux nouvelles canalisations recevront également de nouvelles conduites de service vers leur vanne d’arrêt dans le cadre du projet, a-t-il déclaré. Un total de 2 000 pieds de conduite d’eau est inclus dans le projet.

Un projet de repavage de route de village, sur Brorson Lane, sera retardé pour permettre à Prairie Path de creuser pour le projet, a déclaré Vinny Lamontagna, administrateur adjoint du village de Johnsburg. Le repavage se poursuivra une fois la conduite d’eau terminée, a déclaré Lamontagna.

Les conduites d’eau seront remplacées sur des portions de Brorson Lane, Sudeenew Drive, Channel Beach Avenue, Riverview Drive et Lakeview Street, a déclaré Kersey.

Sur la section de la région de Riverview et Channel Beach, une conduite principale sous-dimensionnée de 2 pouces sera remplacée par une conduite principale de 4 pouces, a déclaré Kersey. La section sur Brorson et Sudeenew est maintenant une conduite principale de 4 pouces et sera remplacée par une conduite d’eau principale de 6 pouces, a-t-il déclaré.

Certains propriétaires fonciers de la section Brorson Lane et Sudeenew Drive peuvent subir de courtes interruptions de service lorsque les lignes sont déplacées de derrière les maisons vers l’emprise le long de la rue, a-t-il déclaré.

Prairie Path a travaillé avec les résidents pour déterminer si la plomberie intérieure devait être déplacée dans le cadre du projet, a-t-il déclaré.

“Le plan actuel est de percer le nouveau service depuis l’avant de la maison et de le relier à l’arrière de la maison, là où le service existant entre”, a déclaré Kersey.

Si les entrepreneurs ne sont pas en mesure de forer la nouvelle ligne en raison d’obstacles septiques ou autres, “nous déplacerons la plomberie interne de l’arrière de la maison vers l’avant de la maison pour y établir le raccordement, sans frais pour le propriétaire”, a-t-il déclaré. a dit.

Les deux sections ont été identifiées comme devant être remplacées en raison de fréquentes interruptions du système, a déclaré Kersey.

“Nous pouvons identifier les conduites principales et de service qui ont rompu” récemment, a déclaré Kersey. “Nous branchons l’emplacement et lorsque nous développons le plan d’immobilisations, nous savons que cette zone a connu deux ou trois pauses au cours de la dernière année”, a-t-il déclaré.

Prairie Path poursuit son étude sur l’âge de l’eau, déterminant où le système a des impasses, a déclaré Kersey. Dans ces sections, l’eau peut stagner au lieu de faire une boucle à travers les tuyaux, provoquant la décoloration.

“L’étude sur l’âge de l’eau peut nous aider à nous orienter dans une meilleure direction” pour les futures améliorations des immobilisations, a-t-il déclaré.

Les travaux de remplacement des conduites d’eau devraient commencer la semaine du 12 septembre et devraient se terminer du début à la fin novembre, a déclaré Kersey.