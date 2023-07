Début du projet de resurfaçage du chemin Otter Creek à Streator – Shaw Local

Les résidents du côté est de Streator ont peut-être remarqué qu’une artère principale nord-sud était fermée à la circulation lundi.

Le chemin Otter Creek sera fermé à la circulation de transit entre les rues Broadway et First pour le resurfaçage de la chaussée. Les travaux de pavage devraient commencer la semaine du 24 juillet et les travaux devraient durer environ deux à trois semaines. Le plan est d’avoir la route rouverte par la troisième semaine d’août.

Les maisons situées le long du projet auront accès à leur domicile, mais il se peut que les résidents ne puissent pas accéder directement à leur domicile pendant l’exécution des travaux quotidiens. La route sera rouverte à la fin de chaque journée de construction à la circulation locale.