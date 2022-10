Début du procès sur la loi restrictive sur l’avortement en Géorgie

ATLANTA (AP) – Un procès visant à déterminer si la Géorgie peut continuer à interdire l’avortement dès la sixième semaine de grossesse devrait commencer lundi dans une salle d’audience d’Atlanta.

Le juge de la Cour supérieure du comté de Fulton, Robert McBurney, a prévu deux jours de témoignage dans le cadre d’un procès qui vise à annuler la loi pour plusieurs motifs, notamment qu’elle viole le droit à la vie privée et à la liberté de la Constitution de Géorgie en « forçant la grossesse et l’accouchement à d’innombrables Géorgiens ».

Le bureau du procureur général de l’État a répondu dans un dossier au tribunal que les protections de la vie privée de la Géorgie ne s’étendent pas à l’avortement car il affecte une autre «vie humaine».

La loi géorgienne interdit la plupart des avortements une fois qu’un « battement de cœur humain détectable » est présent. L’activité cardiaque peut être détectée par ultrasons dans les cellules d’un embryon qui deviendra éventuellement le cœur dès la sixième semaine de grossesse. Cela signifie que la plupart des avortements en Géorgie sont effectivement interdits à un moment où de nombreuses femmes ne savent pas qu’elles sont enceintes.

Les médecins et les groupes de défense qui ont intenté une action en justice devant McBurney en juillet soutiennent également que la loi était invalide dès le départ car elle violait la Constitution américaine et le précédent de la Cour suprême des États-Unis lors de sa promulgation.

La loi géorgienne a été adoptée par les législateurs de l’État et signée par le gouverneur républicain Brian Kemp en 2019, mais son entrée en vigueur avait été bloquée jusqu’à ce que la Cour suprême annule Roe contre Wade, qui protégeait le droit à l’avortement depuis près de 50 ans. La 11e Cour d’appel du circuit des États-Unis a autorisé la Géorgie à commencer à appliquer sa loi sur l’avortement un peu plus de trois semaines après la décision de la Haute Cour en juin.

La loi prévoit des exceptions pour le viol et l’inceste, à condition qu’un rapport de police soit déposé, et autorise des avortements ultérieurs lorsque la vie de la mère est en danger ou qu’un problème médical grave rend un fœtus non viable.

L’État a fait valoir que la décision Roe elle-même était erronée et que la décision de la Cour suprême l’a anéantie.

En août, McBurney a rejeté une demande des plaignants de bloquer immédiatement la loi sur l’avortement pendant que le procès était en cours, bien qu’il ait souligné que la décision ne touchait pas au fond de l’affaire. Plus tôt ce mois-ci, il a rejeté une demande des responsables de l’État de reporter le procès, qu’il décidera, pas un jury.

