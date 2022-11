Début du procès préliminaire pour un homme de Kelowna accusé du meurtre de Rutland

Le procès de l’enquête préliminaire d’un homme accusé de meurtre au deuxième degré a débuté devant la Cour suprême de Kelowna le 21 novembre.

Lorence Williams a été inculpé après qu’un incident survenu à sa résidence dans le bloc 3400 de Sexsmith Road, Rutland le 30 mai 2021, a entraîné la mort de son colocataire, Thomas Chadwick.

Une enquête préliminaire est tenue dans les affaires criminelles graves pour déterminer si la preuve réunie par la Couronne contre l’accusé est suffisante pour procéder à un procès. Une interdiction de publication est imposée sur l’affaire et les informations partagées au cours de l’enquête ne peuvent pas être publiées.

La veille de l’incident mortel, le 29 mai, la police a répondu à deux appels demandant des contrôles de bien-être pour Williams.

Le chien de garde de la police a mené une enquête sur la GRC de Kelowna et sur la question de savoir si leurs actions, ou leur absence, ont contribué à la mort de Chadwick. Ils ont été innocentés de tout acte répréhensible.

Williams est actuellement en détention.

Le procès devrait se poursuivre le 22 novembre.

