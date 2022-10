Début du procès pour sédition pour les éditeurs de sites d’information fermés de Hong Kong

HONG KONG (AP) – Un procès pour sédition s’est ouvert lundi à Hong Kong pour deux anciens rédacteurs en chef d’un média en ligne fermé qui ont été détenus sans caution pendant 10 mois.

Le rédacteur en chef de Stand News, Chung Pui-kuen, et le rédacteur en chef par intérim, Patrick Lam, ont été arrêtés en décembre dernier lors d’une répression contre la dissidence à la suite de manifestations antigouvernementales généralisées en 2019.

Stand News a été l’une des dernières voix ouvertement critiques de la ville après la fermeture du journal pro-démocratie Apple Daily, dont le fondateur emprisonné Jimmy Lai fait face à des accusations de collusion en vertu d’une loi radicale sur la sécurité nationale promulguée en 2020.

Avant les déclarations liminaires, le juge a entendu les arguments des deux parties sur les articles pouvant être inclus dans le dossier de l’accusation et sur la nécessité de prouver que les accusés avaient une intention séditieuse.

Contrairement à Lai, Chung et Lam ont été inculpés en vertu d’une loi sur la sédition de l’époque coloniale qui a été de plus en plus utilisée pour étouffer les voix critiques dans la ville chinoise semi-autonome. Hong Kong était une colonie britannique jusqu’à son retour à la Chine en 1997.

Best Pencil (Hong Kong) Limited, la société holding de Stand News, fait face à la même accusation de complot en vue de publier des documents séditieux.

La sédition est passible d’une peine d’emprisonnement maximale de deux ans et d’une amende de 5 000 dollars de Hong Kong (environ 640 dollars) pour une première infraction et de trois ans pour une infraction ultérieure. Le procès devrait durer 20 jours.

Stand News a fermé ses portes en décembre après les arrestations et une descente de police très médiatisée dans ses bureaux. Armés d’un mandat de saisie du matériel journalistique pertinent en vertu de la loi sur la sécurité nationale, plus de 200 officiers ont été déployés dans la perquisition. Mais le couple et la société n’ont pas été inculpés en vertu de la loi sur la sécurité.

Des mois auparavant, la police avait également fait une descente dans les bureaux d’Apple Daily et saisi des boîtes de matériel et des disques durs d’ordinateurs pour les aider dans leur enquête sur le journal.

Hong Kong a perdu plus de 60 places et se classe à la 148e place dans le dernier classement mondial de la liberté de la presse de Reporters sans frontières publié en mai. L’organisme mondial de surveillance des médias a cité la fermeture des deux points de vente.

Kanis Leung, Associated Press