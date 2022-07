Début du procès pour meurtre d’un ancien officier du Nouveau-Mexique en 2020

LAS CRUCES, NM (AP) – Un ancien officier de police du Nouveau-Mexique accusé de meurtre dans la mort d’un homme lors d’une lutte avec des officiers en 2020 n’a pas correctement utilisé un étranglement qui a progressivement mis fin à la vie de l’homme, a déclaré un procureur aux jurés lundi dans des déclarations liminaires à le procès de l’ex-officier.

L’officier de Las Cruces, Christopher Smelser, avait déclaré aux enquêteurs qu’il avait eu du mal à appliquer la retenue vasculaire latérale du cou sur Antonio Valenzuela parce que Valenzuela continuait de rentrer son menton, mais il a finalement effectué la manœuvre en glissant son bras sous le menton de Valenzuela lorsqu’il a levé la tête.

Un médecin légiste a conclu que Valenzuela, qui s’était enfui à pied des agents lors d’un contrôle routier, était décédé des suites de blessures asphyxiques dues à une contention physique – et que la méthamphétamine dans son système était un facteur contributif à sa mort.

“L’accusé savait que la façon dont il le faisait au cours du temps précédant l’inconscience ne fonctionnait pas”, a déclaré le procureur Mark Probasco aux jurés.

Un avocat de Smelser a déclaré qu’aucun des précédents recours à la force n’avait été efficace pour empêcher Valenzuela de se battre.

La lutte est née d’un contrôle routier d’un camion dans lequel Valenzuela était passager. Valenzuela, qui était recherché en vertu d’un mandat pour violation de la probation, s’est enfui des agents une fois qu’il est sorti du camion.

Lorsqu’ils ont rattrapé Valenzuela dans un terrain en terre à côté d’une église, les policiers l’ont jeté au sol, ont eu du mal à le menotter, l’ont frappé avec leurs mains et lui ont tiré dessus avec un Taser.

Ensuite, Smelser a utilisé le chokehold. Une fois que Valenzuela a cessé de bouger et a été menotté, un officier lui a mis un genou sur le dos alors que Valenzuela était allongé sur le ventre. Smelser a ensuite pris la place de l’autre officier, mettant un genou sur le dos de Valenzuela.

À un moment donné au cours de la rencontre, Smelser a profanément dit à Valenzuela qu’il allait “t’étouffer, mon frère”.

Un rapport d’autopsie a indiqué que Valenzuela avait une hémorragie dans les yeux et les paupières, ce qui indique une asphyxie et peut survenir lorsque le cou ou la poitrine est comprimé. Son cou a eu une hémorragie musculaire profonde, sa pomme d’Adam a été écrasée et ses côtes ont été fracturées. Il y avait aussi un gonflement dans son cerveau.

Les agents ont déclaré qu’ils craignaient que Valenzuela ne tente d’accéder à une arme lorsqu’il a tendu la main vers l’une des poches de son pantalon, où la police a trouvé un jeu de pinces tout-en-un contenant un couteau qui s’est déplié. La défense l’a qualifié de couteau, tandis que les procureurs l’ont qualifié d’outil.

L’avocate de Smelser, Amy Orlando, a décrit la lutte comme un combat chaotique et explosif dans lequel les officiers ont exhorté à plusieurs reprises Valenzuela à cesser de résister. Orlando a déclaré que la force utilisée sur Valenzuela avant l’étranglement ne l’avait pas déconcerté.

Orlando a déclaré que la contention physique seule n’avait pas tué Valenzuela, expliquant que l’autopsie avait révélé qu’il avait également subi les effets toxiques de la consommation de méthamphétamine.

“Vous ne pouvez pas retirer la méthamphétamine de l’équation”, a déclaré Orlando.

La mort de Valenzuela a conduit au licenciement de Smelser et à un règlement dans lequel la ville a accepté de payer 6,5 millions de dollars à la famille de Valenzuela et d’interdire l’utilisation d’étranglements par ses policiers.

