Début du procès pour meurtre du consultant en technologie suite au décès du fondateur de Cash App, Bob Lee

SAN FRANCISCO– Le meurtre procès L’histoire d’un consultant en technologie dans la mort par arme blanche du fondateur de Cash App, Bob Lee, commence lundi, un an et demi après que l’entrepreneur très admiré a été retrouvé chancelant dans une rue déserte du centre-ville de San Francisco, cherchant de l’aide.

La mort de Lee à 43 ans a stupéfié le communauté technologiqueet ses collègues cadres et ingénieurs ont écrit des hommages à sa générosité et à son génie. Lee était directeur des produits de la plateforme de crypto-monnaie MobileCoin à son décès. Il était père de deux enfants.

Les procureurs déclarent que Nima Momeni, 40 ans, planifié l’attaque du 4 avril après une dispute au sujet de sa sœur cadette, Khazar, avec qui Lee était ami. Ils disent que Momeni a pris un couteau dans l’appartement de sa sœur, a conduit Lee dans un endroit isolé et l’a poignardé à trois reprises, puis s’est enfui.

Avocats de la défense être en désaccordet ils disent que Lee, drogué, a attaqué Momeni.

« Notre théorie est que Bob avait le couteau et que Nima a agi en état de légitime défense », a déclaré l’avocat Saam Zangeneh.

Il a déclaré que son client était impatient de raconter sa version de l’histoire, mais qu’ils n’avaient pas encore décidé si Momeni témoignerait pour sa défense.

Momeni, qui vit à Emeryville, en Californie, est en détention depuis son arrestation quelques jours après la mort de Lee dans un hôpital de San Francisco. Moméni mère a été une présence constante aux audiences du tribunal et il est proche de sa sœur.

Les procureurs ont déclaré dans des documents judiciaires qu’un ami de Lee avait déclaré aux enquêteurs des homicides qu’ils avaient bu avec la sœur de Momeni la veille de l’agression. L’ami a déclaré que Momeni avait ensuite interrogé Lee pour savoir si sa sœur consommait de la drogue ou avait un comportement inapproprié, et Lee a répondu que non.

La vidéo de surveillance de la dernière nuit de Lee le montre entrant dans la chic Millennium Tower du centre-ville, où la sœur de Momeni vit avec son mari, un éminent chirurgien plasticien de San Francisco.

La vidéo montre ensuite Lee et Momeni quittant le bâtiment ensemble après 2 heures du matin et partant dans la voiture de Momeni. Lee a été retrouvé vers 2h30 du matin dans le quartier de Rincon Hill à San Francisco, qui compte des bureaux techniques et des copropriétés mais peu d’activité tôt le matin.

La police a récupéré sur les lieux un couteau avec une lame de 4 pouces (10 centimètres). Les procureurs ont déclaré que les tests ont montré l’ADN de Momeni sur le manche de l’arme et l’ADN de Lee sur la lame ensanglantée. Mais la défense a déclaré que la police aurait dû testé la poignée pour les empreintes digitales, à savoir celles de Lee.

Momeni, qui a plaidé non coupable, risque 26 ans de prison à perpétuité s’il est reconnu coupable.

La juge Alexandra Gordon de la Cour supérieure de San Francisco a déclaré aux jurés que le procès pourrait durer jusqu’à la mi-décembre.