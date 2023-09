Début du procès pour les travailleurs du DCFS qui ont traité le cas d’AJ Freund – Shaw Local

Une policière de Crystal Lake a fondu en larmes lundi en parlant de son incrédulité lorsqu’un spécialiste de la protection de l’enfance du ministère des Services à l’enfance et à la famille de l’Illinois a permis à un garçon de 5 ans meurtri de quitter le poste de police avec sa mère.

Cet enfant, AJ Freund, serait mort quatre mois plus tard et ses parents, JoAnn Cunningham et Andrew Freund Sr., seraient finalement reconnus coupables et emprisonnés pour sa mort.

L’officier de police Kimberley Shipbaugh a été le premier témoin de l’État à comparaître lors du procès des anciens employés du DCFS Carlos Acosta, 57 ans, de Woodstock, et Andrew Polovin, 51 ans, d’Island Lake, qui – dans un geste rare de la part des procureurs – chacun est accusé au pénal du décès de l’enfant.

« Lorsque votre travail consiste à protéger les enfants et que vous ne le faites pas », a déclaré lundi le procureur de l’État du comté de McHenry, Patrick Kenneally, dans ses déclarations liminaires, ce n’est pas à cause d’un système débordé, c’est parce qu’ils étaient « paresseux, sans cœur » et » criminel. »

Kenneally a détaillé comment la vie d’AJ a commencé en tant que nourrisson toxicomane placé sous la garde du DCFS pour ensuite être rendu à « un psychopathe toxicomane et un homme pathétique et faible ».

La policière Kimberley Shipbaugh a commencé à pleurer lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne croyait pas que le chien avait causé l’ecchymose et « tous les poils de mes bras se sont dressés » lorsque JoAnn Cunningham s’est penchée vers son fils et a dit cela. — Témoignage lors du procès de deux anciens employés du DCFS en lien avec le décès d’AJ Freund, 5 ans, de Crystal Lake.

Acosta et Polovin sont chacun inculpés de deux chefs d’accusation de mise en danger de la vie d’un enfant et de la santé d’un mineur, des crimes de classe 3, et d’un chef d’accusation de conduite imprudente, un crime de classe 4, liés à leur traitement du cas de l’enfant.

Ils ont plaidé non coupable des accusations.

Des cartes de prière pour AJ Freund, 5 ans, sont posées sur une table à côté du livre d’or des visiteurs le 3 mai 2019, à la maison funéraire Davenport, à Crystal Lake. (Photo d’archives du Northwest Herald)

Les avocats d’Acosta et de Polovin ont déclaré dans leurs déclarations liminaires devant le juge du comté de Lake, George Strickland, qui entend l’affaire, que leurs clients n’auraient pas pu savoir ou prédire que la mort d’AJ était une certitude.

« Le recul est de 20/20 », a déclaré l’avocat d’Acosta, Jamie Wombacher, lors de ses déclarations liminaires.

S’ils sont reconnus coupables du crime le plus grave de classe 3, ils encourent chacun entre deux et cinq ans de prison et des amendes pouvant aller jusqu’à 25 000 dollars. Les infractions sont également probatoires.

Shipbaugh a déclaré qu’elle avait répondu à un appel le matin du 18 décembre 2018 vers un Taco Bell où JoAnn Cunningham se trouvait dans le parking avec AJ et son jeune frère. Elle a déclaré que les garçons, âgés de 5 et 3 ans, portaient uniquement des couches et des t-shirts, sans chaussures, ni pantalons ni manteau.

Cunningham était bouleversé et pleurait. Elle a affirmé que son petit ami, Daniel Nowicki, aujourd’hui décédé, lui avait volé son téléphone portable, Suboxone et Adderall. L’officier a ensuite suivi Cunningham et ses deux garçons jusqu’à leur maison au 94 Dole Ave., où Shipbaugh a décrit des conditions de vie sales.

Carlos Acosta attend le début de son procès devant le juge George Strickland du comté de Lake, le lundi 11 septembre 2023, au palais de justice du comté de McHenry. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

Elle a dit que la maison était froide et « dégoûtante » et qu’elle sentait « atrocement » les excréments et l’urine.

Elle a déclaré avoir documenté que la maison présentait « des conditions de vie inacceptables pour les enfants » et elle a appelé le service de construction et de zonage pour évaluer. Cependant, Cunningham leur a refusé l’accès à leur arrivée, a déclaré Shipbaugh.

Alors qu’elle était à la maison, elle a vu une « horrible ecchymose » sur la hanche d’AJ qui « a littéralement pris [her] couper le souffle. »

Lorsqu’elle lui a demandé d’où cela venait, l’officier a répondu que Cunningham s’était penché vers AJ et lui avait dit : « Lucy t’a fait ça, n’est-ce pas ? faisant référence au chien de la famille. AJ a répondu en hochant la tête oui.

Shipbaugh a commencé à pleurer lors de son témoignage lundi lorsqu’elle a déclaré qu’elle ne croyait pas que le chien avait causé l’ecchymose, ajoutant que « tous les poils de mes bras se sont dressés » lorsque Cunningham s’est penché vers son fils et a dit cela.

Elle a dit qu’elle aurait souhaité éloigner AJ de sa mère et lui a demandé à nouveau. Elle a dit que l’ecchymose s’était enroulée autour de sa hanche et de son dos et qu’elle savait que le chien n’aurait en aucun cas pu la provoquer.

Au cours de son témoignage, des photographies ont été montrées dans la salle d’audience de l’enfant blond de petite taille, aux yeux bleus, ce jour-là au commissariat de police. Les photos montraient un gros bleu et une grosse lèvre. Des photos de la maison en plein désarroi ont également été montrées.

L’avocat de la défense Matthew McQuaid s’entretient avec son client Andrew Polovin lors de son procès devant le juge George Strickland du comté de Lake, le lundi 11 septembre 2023, au palais de justice du comté de McHenry. (Grégory Shaver/Gregory Shaver)

L’officier a appris que Cunningham conduisait avec un permis suspendu, l’a placée en garde à vue et a fait en sorte que les enfants se rendent également au service de police.

Pendant qu’elle était là-bas, elle a appelé la ligne d’urgence du DCFS et a détaillé les événements de la matinée, la maison, les ecchymoses, ses doutes sur le fait que le chien avait causé l’ecchymose et la consommation de drogue de Cunningham.

Elle souhaitait placer les enfants en détention protectrice en raison de l’état de la maison et des contusions sur AJ, a-t-elle déclaré.

Lorsqu’Acosta est arrivé au commissariat de police, il a interrogé Cunningham et AJ, et encore une fois, AJ a convenu avec sa mère que le chien avait causé l’ecchymose sur sa hanche.

Le frère de 3 ans n’a pas été examiné pour déceler des contusions.

Acosta, a déclaré Shipbaugh, a permis à Cunningham de quitter le poste de police avec un ami de la famille qui est venu les chercher et a emmené AJ chez un médecin pour déterminer d’où venait l’ecchymose.

« Je n’étais pas à l’aise avec le départ d’AJ avec quelqu’un qui aurait potentiellement pu lui faire ça », a déclaré Shipbaugh.

Elle a déclaré qu’elle avait fait part de ses préoccupations à ses supérieurs et qu’on lui avait dit que c’était désormais le cas du DCFS. Elle a déclaré qu’Acosta n’avait demandé aucun rapport d’appels antérieurs liés à AJ, Cunningham ou à la maison.

Plus tard dans la journée du procès, Carol Ruzicka, qui a travaillé pour le DCFS pendant 31 ans avant de prendre sa retraite en tant qu’administratrice régionale, a témoigné en tant qu’experte pour l’État.

Elle a déclaré qu’une fois que le DCFS prend en charge une affaire, il devient l’agence chef de file.

Ruzicka a également déclaré que le travail d’Acosta en tant qu’enquêteur sur la protection de l’enfance exige qu’il respecte les délais et qu’il acquière et examine tous les rapports de police antérieurs concernant AJ et sa famille.

Kenneally a lu plusieurs rapports que Ruzicka a déclaré qu’Acosta aurait dû acquérir et examiner dans les 48 heures suivant l’incident du 18 décembre 2018. Ces rapports comprenaient des casiers judiciaires, des rapports sur la santé mentale et des rapports sur des négligences et des abus passés détaillant des cas présumés de violence domestique, de coups et blessures, de tentatives de suicide et ses antécédents de toxicomanie, ce qu’il n’a pas fait, a déclaré Ruzicka.

Lorsque les employés du DCFS dont le travail consiste à protéger les enfants ne suivent pas les étapes recommandées pour protéger les enfants, ils « mettent les enfants en danger », a déclaré Kenneally. « … Ce ne sont pas des salariés débordés. Ce sont deux criminels qui s’en foutent.»

Après deux jours sans recevoir de suivi de la part du DCFS, Shipbaugh a déclaré qu’elle était « gravement préoccupée » et a appelé Acosta. Il lui a dit que le médecin n’avait pas pu déterminer la cause des ecchymoses et que l’affaire avait été classée « exceptionnellement », c’est-à-dire classée parce qu’il n’y avait pas suffisamment d’informations pour porter plainte.

Le Dr Joellen Channon était le médecin de Northwestern Medicine qui a examiné AJ ce jour-là, a-t-elle témoigné. Elle a dit qu’elle avait demandé à Cunningham comment il avait eu l’ecchymose et Cunningham a répondu qu’elle ne savait pas, peut-être que c’était dû à un logement difficile ou à une partie de football.

En privé, loin de Cunningham, AJ a déclaré à Channon que « quelqu’un qui n’était pas dans sa famille » l’avait blessé, puis a déclaré que c’était dû à une ceinture, puis a déclaré: « Peut-être que maman ne voulait pas me faire de mal. »

Channon a déclaré qu’elle était surprise que l’enfant offre de telles informations.

Elle pensait également que la référence d’AJ à quelqu’un qui ne faisait pas partie de sa famille aurait pu être une référence à Nowicki.

Elle a alors estimé qu’ils avaient suffisamment de preuves pour maintenir une détention protectrice et que potentiellement maman ou Nowicki était l’agresseur, a déclaré Channon.

Elle a déclaré qu’elle n’avait pas posé plus de questions parce qu’elle n’était pas une enquêteuse médico-légale et qu’elle ne voulait pas commettre d’erreurs dans l’enquête. Elle a demandé à Acosta un expert dans ce domaine pour interviewer AJ, ce qui n’a jamais eu lieu, a-t-elle déclaré.

« Nous sentions que nous pouvions aller de l’avant et sortir AJ de cette situation », a déclaré Channon. Les nouvelles informations « nous ont confirmé » qu’il ne devait pas rentrer chez lui avec Cunningham. Elle pensait qu’Acosta s’efforçait de ne pas le laisser rentrer chez lui avec Cunningham.

Channon a déclaré qu’elle avait pris des dispositions pour que le père d’AJ – qui, selon elle, vivait séparément de sa mère – vienne le chercher à l’hôpital et qu’elle ait attendu des heures après la fin de son quart de travail pour être sûre que c’était son père qui le ramenait à la maison, a-t-elle déclaré. Elle a également rempli un rapport détaillant ses préoccupations et l’a envoyé au DCFS.

Dans leurs déclarations liminaires, les avocats d’Acosta et Polovin ont déclaré que leurs clients n’étaient pas pénalement responsables de la mort d’AJ.

Les personnes responsables de la mort de l’enfant sont en prison, a déclaré Wombacher, faisant référence à ses parents, Cunningham, purgeant une peine de 35 ans, et Freund Sr., purgeant une peine de 30 ans.

Elle a déclaré qu’il n’y avait aucune preuve qu’Acosta était conscient, le 18 décembre 2018, que la mort d’AJ était certaine. Elle a également déclaré qu’à l’époque, le personnel et le bureau extérieur de Woodstock où il travaillait étaient « extrêmement surchargés de travail et en sous-effectif ».

Cunningham s’est montrée coopérative ce jour-là et les garçons ne semblaient pas avoir peur d’elle et « la loi de l’Illinois favorise fortement le maintien des enfants en garde protectrice avec leurs parents », a-t-elle déclaré.

Elle a dit qu’il n’y avait pas de « gros signaux d’alarme ».

L’avocat de Polovin, Matthew McQuaid, a déclaré que les témoins de l’État étaient « le quart-arrière de lundi matin » des événements du 18 décembre 2018.