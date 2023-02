Début du procès pour la sécurité nationale de Hong Kong, ciblant des militants pour la démocratie

Commentez cette histoire Commentaire

HONG KONG – La plus grande affaire de sécurité nationale à être entendue à Hong Kong depuis que Pékin a imposé de nouveaux contrôles stricts sur le territoire débutera lundi, avec 16 éminents défenseurs de la démocratie jugés pour avoir organisé une primaire non officielle avant les élections législatives de 2020. 31 autres personnes qui ont déjà plaidé coupables de « complot en vue de commettre la subversion » — dont le militant de 26 ans Joshua Wong et le juriste Benny Tai, ainsi que d’autres politiciens, anciens législateurs et syndicalistes, seront condamnés à l’issue du procès, qui devrait durer plusieurs mois. L’accusation est passible d’une peine maximale d’emprisonnement à perpétuité.

L’affaire souligne la détermination de Pékin à étouffer les voix critiques dans la ville autrefois en roue libre, avec toutes les voix de l’opposition éminentes et de nombreuses modérées à Hong Kong maintenant soit en prison, soit en exil.

« Il ne s’agit pas seulement d’un procès des 47 dirigeants pro-démocratie ou de l’opposition à Hong Kong. C’est un procès de tous les citoyens qui soutiennent le mouvement démocratique depuis des décennies », a déclaré Eric Yan-o Lai, chercheur non résident au Centre de droit asiatique de l’Université de Georgetown.

Après des mois de manifestations pro-démocratie qui ont secoué Hong Kong tout au long de 2019, Pékin a imposé en 2020 une nouvelle loi sur la sécurité nationale sur le territoire, qui était censé jouir d’un niveau d’autonomie dans le cadre du “un pays, deux systèmes”.

La loi, rédigée par Pékin et adoptée sans aucune consultation à Hong Kong, criminalise les crimes au sens large tels que la « sécession », la « subversion », le « terrorisme » et la « collusion avec des forces étrangères ». Il a transformé Hong Kong et ses institutions, y compris les écoles, les médias, la législature et les tribunaux, érodant l’autonomie promise du territoire, qui devait être préservée jusqu’en 2047.

Après l’introduction de la loi, Tai, un juriste et militant qui a lancé des manifestations en 2014 qui se sont transformées en une occupation de 79 jours des rues de la ville, a organisé une élection primaire non officielle pour que les militants et les politiciens se présentent aux élections du conseil législatif. Il espérait obtenir une majorité à la législature pour les candidats pro-démocratie.

Plus de 600 000 électeurs ont participé à la primaire de la ville, mais l’exécutif a ensuite décidé de retarder les élections législatives, invoquant des problèmes liés au covid-19.

Avec de nouvelles détentions massives, chaque militant éminent de Hong Kong est soit en prison, soit en exil

L’exécutif soutenu par Pékin a vivement critiqué l’intention du groupe de faire pression auprès de la législature pour plus de libertés démocratiques pour le peuple de Hong Kong par des moyens illégitimes, affirmant que cela aurait déjà pu constituer une violation de la loi sur la sécurité.

Des arrestations généralisées ont rapidement suivi. Wong et Tai ont été arrêtés, ainsi que la militante sociale et ancienne journaliste Gwyneth Ho et l’ancienne députée de l’opposition « Long Hair » Leung Kwok-hung.

Beaucoup sont détenus depuis deux ans, les juges craignant de mettre en danger la sécurité nationale s’ils étaient libérés sous caution.

Les 16 membres du groupe qui ont indiqué qu’ils combattront les accusations en plaidant non coupable doivent comparaître devant le tribunal lundi, bien qu’ils puissent encore changer d’avis alors qu’ils pèsent des peines potentielles.

Le procès sera dirigé par trois juges triés sur le volet par le gouvernement pour juger les affaires de sécurité nationale, contrairement à la tradition du système de common law de Hong Kong, du procès par jury. Les juges ont cité « l’implication d’éléments étrangers » comme motif pour renoncer à un procès devant jury.

Ceux qui ont déjà dit qu’ils plaideront coupables, dont Wong et Tai, recevront leur peine une fois le procès terminé.

Dans le cadre d’un système d’aide juridictionnelle réformé, qui réduit les quotas d’affaires que chaque avocat peut prendre, cinq accusés se sont vu refuser les avocats de leur choix et ont été contraints soit d’aller avec des avocats commis d’office, soit d’engager un avocat de leur propre poche.

“Soumission totale”: avec des arrestations massives, la Chine neutralise le mouvement démocratique de Hong Kong

Lai a déclaré que ces mesures ont limité les “droits des accusés à un procès équitable et à une procédure régulière”.

“Cela pourrait être compris que le gouvernement crée des incitations autour des accusés pour qu’ils plaident coupables, même s’il est entièrement de leur choix de plaider coupable ou non”, a déclaré Lai.

Dans une lettre publiée sur les réseaux sociaux fin janvier, Wong a remercié ceux qui lui avaient écrit en prison. “Je suis reconnaissant de pouvoir encore sentir que je ne suis pas le seul à faire face à la condamnation cette année”, a écrit Wong.