Début du procès pour la mort d’une femme ougandaise tuée dans un parc de l’Utah

SALT LAKE CITY (AP) – Ludovic Michaud conduisait dans les paysages pittoresques de roches rouges du parc national des Arches de l’Utah par une journée de printemps venteuse en 2020 lorsque quelque chose d’impensable s’est produit: une porte en métal a fouetté, a tranché la porte du passager de sa voiture et décapitée sa nouvelle épouse de 25 ans, Esther Nakajjigo.

L’accident tragique est maintenant au centre d’un procès pour mort injustifiée que Michaud et la famille de Nakajjigo poursuivent, dans lequel ils soutiennent que le US Park Service a fait preuve de négligence et n’a pas entretenu les portes aux entrées et sorties des parcs, entraînant la mort de Nakajjigo. .

Lors de l’ouverture des plaidoiries lundi à Salt Lake City, les avocats représentant la famille de Michaud et Nakajjigo ont déclaré qu’ils réclamaient 140 millions de dollars de dommages-intérêts au gouvernement.

Leur action en justice prétend que lorsque les parcs nationaux ont rouvert en avril 2020 après avoir été fermés en raison du COVID-19, les rangers du parc national de l’Utah n’ont pas sécurisé la porte en place, ce qui a en fait “transformé un tuyau métallique en une lance qui est allée tout droit à travers le flanc d’une voiture, décapitant et tuant Esther Nakajjigo.

L’avocat Randi McGinn, représentant la famille de Nakajjigo, a décrit lundi la mort avec des détails horribles. Après avoir demandé à la famille de quitter la salle d’audience, elle a raconté le moment où Michaud s’est rendu compte que sa femme avait été tuée, lorsqu’il a inhalé l’odeur cuivrée du sang, s’est retourné pour comprendre ce que c’était et a vu qu’elle était morte.

McGinn a dit que Nakajjigo était une femme dont le potentiel a été écourté par une mort prématurée. Elle a décrit son histoire en tant qu’éminente militante des droits des femmes qui est sortie de la pauvreté pour devenir l’animatrice d’une série de télé-réalité axée sur les solutions en Ouganda axée sur l’autonomisation des femmes sur des questions telles que l’éducation et la santé.

Elle a travaillé sur la collecte de fonds pour ouvrir un hôpital dans une partie mal desservie de Kampala, la capitale ougandaise, est devenue une célébrité philanthropique et a immigré aux États-Unis pour une bourse au Watson Institute de Boulder, au Colorado, pour les leaders émergents.

Au cœur du procès se trouve un désaccord entre le gouvernement et la famille de Nakajjigo sur son potentiel de gain, qui est utilisé pour calculer une partie des dommages-intérêts. McGinn l’a comparée à un PDG à but non lucratif qui pourrait éventuellement dégager un revenu annuel de centaines de milliers ou de millions.

Le procureur adjoint américain Jeffrey Nelson a déclaré qu’une récompense appropriée serait de 3,5 millions de dollars, bien moins que les 140 millions de dollars recherchés. Il a dit qu’il ne niait pas que Nakajjigo était une personne extraordinaire, mais a soutenu qu’il était difficile de spéculer sur le type de travail qu’elle aurait fait. Il a noté qu’elle avait récemment travaillé comme hôte dans un restaurant au moment de sa mort et qu’elle n’avait pas de baccalauréat.

Le parc national des Arches est un paysage désertique de 120 milles carrés (310 kilomètres carrés) près de Moab, dans l’Utah, qui est visité par plus de 1,5 million de personnes chaque année. Il est connu pour une série de nageoires et d’arches en forme de sculpture faites d’un grès orange que le vent et l’eau ont érodé pendant des siècles.

Sam Metz, Associated Press