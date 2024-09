Début du procès pour la confrontation sur l’autoroute du Texas avec le « Trump Train »

AUSTIN, Texas — Un procès fédéral doit s’ouvrir lundi suite aux allégations selon lesquelles des partisans de l’ancien président Donald Trump ont menacé et harcelé un bus de campagne Biden-Harris au Texas il y a quatre ans, perturbant la campagne le dernier jour du vote anticipé.

Le procès civil concernant le soi-disant « train Trump » intervient alors que Trump et la vice-présidente Kamala Harris se lancent dans les deux derniers mois de leur lutte pour la Maison Blanche en novembre.

Les démocrates présents dans le bus ont déclaré qu’ils craignaient pour leur vie alors que les partisans de Trump dans des dizaines de camions et de voitures ont presque provoqué des collisions, harcelant leur convoi pendant plus de 90 minutes, heurtant la voiture d’un membre du personnel de la campagne Biden-Harris et forçant le chauffeur du bus à faire des écarts à plusieurs reprises pour des raisons de sécurité.

« Pendant au moins 90 minutes, les accusés ont terrorisé et menacé le chauffeur et les passagers », affirme la plainte. « Ils ont joué à un jeu de « poule mouillée » sur l’autoroute en s’approchant à 7,5 ou 10 centimètres du bus. Ils ont essayé de faire sortir le bus de la route. »

La confrontation sur l’autoroute a déclenché une enquête du FBI, qui a conduit le président Trump à déclarer qu’à son avis, « Ces patriotes n’ont rien fait de mal. »

Parmi les plaignants figure l’ancienne sénatrice du Texas et candidate démocrate au poste de gouverneur Wendy Davis, qui se trouvait dans le bus ce jour-là. Davis s’est fait connaître en 2013 en faisant obstruction pendant 13 heures à un projet de loi anti-avortement au Capitole de l’État. Les trois autres plaignants sont un bénévole de campagne, un membre du personnel et le chauffeur du bus.

Le procès désigne six accusés, les accusant d’avoir violé la « loi Ku Klux Klan », une loi fédérale de 1871 visant à mettre fin à la violence politique et aux tactiques d’intimidation.

La même loi a été utilisée en partie pour inculper Trump accusations d’ingérence dans les élections fédérales sur les tentatives visant à renverser les résultats des élections de 2020 à l’approche de la Insurrection du 6 janvier au Capitole des États-UnisAdoptée par le Congrès pendant la période de la Reconstruction, la loi a été créée pour protéger le droit de vote des hommes noirs en interdisant la violence politique.

Des vidéos de la confrontation du 30 octobre 2020, diffusées sur les réseaux sociaux, dont certaines enregistrées par les partisans de Trump, montrent un groupe de voitures et de camionnettes – dont beaucoup ornées de grands drapeaux de Trump – circulant à côté du bus de campagne alors qu’il se rendait de San Antonio à Austin. Les partisans de Trump ont parfois encerclé le bus, l’ont ralenti, l’ont empêché de sortir de l’autoroute et ont forcé à plusieurs reprises le chauffeur du bus à faire des manœuvres d’évitement pour éviter une collision, selon la plainte.

Les deux jours précédents, les partisans de Biden-Harris avaient reçu des menaces de mort, certains d’entre eux brandissant des armes, selon la plainte. Ces menaces, combinées à l’affrontement sur l’autoroute, ont conduit les démocrates à annuler un événement plus tard dans la journée.

La poursuite, qui vise à obtenir des dommages et intérêts non spécifiés, allègue que les accusés étaient membres de groupes locaux près de San Antonio qui ont coordonné la confrontation.

Francisco Canseco, l’avocat de trois des accusés, a déclaré que ses clients avaient agi légalement et n’avaient pas porté atteinte à la liberté d’expression des personnes présentes dans le bus.

« C’est davantage une question constitutionnelle », a déclaré Canseco. « Il s’agit plutôt de savoir qui a le plus de droit de parler derrière son candidat. »

Le juge Robert Pitman, nommé par l’ancien président Barack Obama, doit présider le procès de lundi. Il a rejeté la requête préliminaire des accusés visant à obtenir un jugement sommaire en leur faveur, statuant le mois dernier que la loi KKK interdit l’intimidation physique des personnes se rendant à des rassemblements politiques, même lorsque la discrimination raciale n’est pas en cause.

Alors que l’un des accusés, Eliazar Cisneros, a fait valoir que son groupe avait le droit, en vertu du Premier Amendement, de manifester son soutien à son candidat, le juge a écrit que « agresser, intimider ou menacer de manière imminente autrui avec la force ne constitue pas une expression protégée ».

« Tout comme le premier amendement ne protège pas un conducteur agitant un drapeau politique contre le fait de griller un feu rouge, il ne protège pas les défendeurs contre le fait de menacer prétendument les plaignants avec une conduite imprudente », a écrit Pitman.

Un procès antérieur intenté contre le « Trump Train » affirmait que le département de police de San Marcos avait violé la loi Ku Klux Klan en ne pas envoyer d’escorte policière Après plusieurs appels au 911, un passager du bus a déclaré que sa vie était menacée. Les policiers ont ri et plaisanté en privé à propos des appels d’urgence. San Marcos a réglé le procès en 2023 pour 175 000 $ et une exigence selon laquelle les forces de l’ordre doivent recevoir une formation sur la réponse à la violence politique.

Lathan est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Rapport pour l’Amérique est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour rendre compte de problèmes peu traités.