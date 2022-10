Début du procès pour fraude de Neymar à Barcelone

L’as du football brésilien est dans le banc des accusés avec huit autres dans la capitale catalane

Le procès pour fraude de l’attaquant du Paris Saint-Germain Neymar Jr et de huit autres personnes a débuté lundi à Barcelone alors que le Brésilien comparaissait devant le tribunal de la capitale catalane.

Des témoins affirment que Neymar s’est arrêté pour signer des autographes à l’aéroport d’El Prat avant de se rendre au tribunal provincial, où son procès a commencé vers 10 heures, heure locale.

Vêtu de noir, Neymar a été vu en train de parler et de rire avec son père ainsi qu’avec l’ancien président du FC Barcelone, Sandro Rosell.

Neymar, son père et Rosell sont jugés pour fraude et corruption en relation avec le transfert de Neymar en 2013 du club d’enfance Santos au Barca.

Parmi les autres accusés figurent la mère de Neymar, des représentants de Santos et du Barça, un autre ancien président du Barca, Josep Bartomeu, et l’ancien président de Santos, Odilio Rodrigues.

Les procureurs espagnols demandent une peine de deux ans de prison pour Neymar, 30 ans, et une amende de 10 millions d’euros (9,8 millions de dollars). Cependant, ses représentants légaux Baker McKenzie sont sur le point de faire valoir que les tribunaux espagnols n’ont pas compétence pour poursuivre la famille de Neymar car le transfert de 2013 impliquait un ressortissant brésilien au Brésil.

Rosell, qui a déjà purgé 20 mois derrière les barreaux pour blanchiment d’argent en relation avec les droits audiovisuels de 24 matches du Brésil, fait face à des demandes de la part des procureurs pour une peine de cinq ans de prison, tandis que Barcelone a été frappée par des appels à 8,4 millions d’euros ( 8,2 millions de dollars) amende.

Le procès est centré sur les réclamations de la société d’investissement brésilienne DIS, qui détenait autrefois 40% des droits de Neymar lorsqu’il jouait pour Santos. Il pense avoir perdu sa part légitime du transfert du joueur, car la valeur du transfert aurait été sous-estimée.

“Neymar, avec la connivence de ses parents et des conseils d’administration de Barcelone et de Santos, a trahi la confiance de mes clients” a déclaré l’avocat du DIS, Paulo Nasser, lors d’une conférence de presse à Barcelone la semaine dernière.

“Le coût réel de la transaction (entre Santos et Barcelone) était de 82 millions d’euros (80 millions de dollars), et seulement 17 millions d’euros (16,6 millions de dollars) sont apparus comme transfert officiel”, dit Nasser.

Bartomeu, qui était alors vice-président du Barca, a d’abord affirmé que les frais de transfert de Neymar s’élevaient à 57,1 millions d’euros (55,6 millions de dollars). Un jour après la démission de Bartomeu en tant que président le 23 janvier 2014, cependant, le Barça a révélé que l’accord leur avait coûté 86,2 millions d’euros (88,4 millions de dollars).

Le Barça a ensuite fait l’objet d’une enquête pour fraude fiscale et Santos a poursuivi en vain pour recevoir plus que les 17,1 millions d’euros (16,6 millions de dollars) qui leur avaient été initialement remis.

Nasser affirme également que Neymar n’a pas été vendu au plus offrant en 2013, alors que d’autres clubs ont offert jusqu’à 60 millions d’euros (58,5 millions de dollars), et des rumeurs se sont répandues selon lesquelles le Barça et Santos auraient conclu un accord de 40 millions d’euros (38,9 millions de dollars). que Neymar n’écouterait pas les propositions des autres clubs pour le joueur.

Nasser et DIS ont requis une peine de cinq ans de prison pour Neymar, qui a rejoint le PSG dans le cadre d’un contrat de record du monde de 222 millions d’euros (216,4 millions de dollars) après l’activation de sa clause de libération au Barca en 2017.

Le DIS réclame des amendes d’un montant total de 149 millions d’euros (145,2 millions de dollars) et la disqualification de Neymar pour la durée de toute peine prononcée par le juge à l’issue du procès qui devrait durer sept jours.

Les neuf accusés ont précédemment nié tout acte répréhensible. Lundi après-midi, le tribunal devrait entendre Andre Cury, qui était autrefois le représentant du Barca au Brésil et dont la déclaration sur l’accord de 2013 pourrait être la clé de l’affaire.

On ne sait pas si Neymar devra assister chaque jour au procès. Il doit témoigner vendredi, mais il pourrait chercher à changer la date avec le PSG prévu pour affronter Ajaccio en Ligue 1 dans la soirée.

Neymar a perdu un appel sur son affaire devant la Haute Cour espagnole en 2017, ce qui a ouvert la voie au procès d’aujourd’hui considéré comme son deuxième par les médias espagnols.