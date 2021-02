Début du procès pour crimes de guerre de deux anciens chefs de milice

Patrice-Edouard Ngaïssona se décrit comme le coordinateur politique des anti-Balaka

L’ancien chef de la fédération de football de la République centrafricaine (RCA), Patrice-Edouard Ngaïssona, a plaidé non coupable de crimes de guerre devant la Cour pénale internationale (CPI).

M. Ngaïssona, qui dirigeait un groupe anti-Balaka principalement chrétien, a également nié les accusations de crimes contre l’humanité.

Lui et Alfred Yekatom sont accusés d’avoir coordonné des attaques contre la population musulmane du pays en 2013-14.

La violence continue de s’emparer de la RCA, dont les deux tiers sont aux mains des rebelles.

Dans ses remarques liminaires, l’accusation a déclaré à la cour que les accusés sont innocents jusqu’à ce que leur culpabilité soit prouvée, mais a soutenu: «Les événements sont choquants pour la conscience et d’une ampleur si saisissante qu’ils transgressent la nature même de notre humanité.

« Les victimes méritent d’être vues, elles méritent d’être entendues et elles méritent leur journée au tribunal. »

Le couple est accusé de nombreux crimes, notamment le meurtre, la torture et l’enrôlement d’enfants comme soldats.

Invités à plaider, les deux hommes ont répondu qu’ils rejetaient toutes les charges.

L’audience se déroule dans une salle d’audience « socialement distante » avec l’accusé et la plupart des avocats portant des masques faciaux, tandis que les trois juges sont séparés par des écrans transparents, rapporte Anna Holligan de La Haye de la BBC.

Quel est le contexte de l’affaire?

L’ancienne colonie française a été plongée dans la tourmente en 2013 lorsque des rebelles majoritairement musulmans du groupe Séléka ont pris le pouvoir dans le pays à majorité chrétienne.

Un groupe de milices majoritairement chrétiennes, appelé les anti-Balaka, s’est levé pour contrer la Séléka après l’éviction du président de l’époque, François Bozizé.

Des milliers de personnes ont été tuées lors d’affrontements ultérieurs et les Nations Unies affirment que plus d’un million de personnes ont été forcées de fuir leurs maisons.

Qui est Patrice-Edouard Ngaïssona?

Il était le coordinateur politique autoproclamé des forces anti-Balaka.

L’histoire continue

Dans ce rôle, dit la CPI, il a commis des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, notamment des meurtres, des tortures et le recrutement d’enfants soldats.

M. Ngaïssona s’est vu interdire de se présenter à la présidence de la RCA en 2015 en raison de son rôle présumé dans les atrocités, ce qu’il nie.

La CPI accuse M. Ngaïssona d’utiliser de jeunes combattants dans le conflit

Il est un ancien chef de la fédération de football de la RCA et a brièvement été ministre des Sports avant d’être élu à la Confédération africaine de football (CAF) en février 2018.

Sa nomination a été critiquée par plusieurs groupes de défense des droits humains.

« Si les allégations étaient vraies, je ne serais pas ici aujourd’hui », avait-il déclaré à l’agence de presse AFP à l’époque. « [I don’t] mélanger la politique et le sport – tout ce que j’ai fait a été pour le bien de mon pays. «

Les autorités françaises l’ont arrêté en décembre 2018 et il a été transféré à la CPI en janvier 2019.

Qui est Alfred Yekatom?

La CPI allègue que M. Yekatom – surnommé Rambo – était responsable du meurtre, de la torture, des attaques contre des civils et de l’utilisation d’enfants combattants en tant qu’ancien chef de milice du groupe anti-Balaka.

M. Yekatom a été élu député en 2016, malgré les sanctions de l’ONU.

M. Yekatom (C) a été arrêté le mois dernier par des membres des forces armées

Il a été arrêté en octobre 2018 après avoir tiré avec une arme à feu au parlement, puis s’est enfui, après une dispute avec un collègue député.

Son extradition vers la CPI a été la première depuis la RCA.

La Fédération internationale des droits de l’homme (connue sous son acronyme français FIDH) a déclaré avoir signalé que les autorités étaient engagées dans la lutte contre l’impunité.

Le conflit en République centrafricaine

Sur cette photographie prise le 16 août 2017, des combattants anti-Balaka patrouillent dans la paroisse de Gambo, au sud-est de la République centrafricaine. Le 13 mai 2017, des dizaines de combattants anti-Balaka ont pris d’assaut la ville de Bangassou. Ils ont tué des dizaines de civils musulmans. Depuis, l’administration et un grand nombre d’habitants ont fui la ville.

En 2013, des milices musulmanes appelées Séléka ont pris le pouvoir

Des combattants majoritairement chrétiens connus sous le nom d’anti-Balaka ont pris les armes pour riposter

Plus d’un million de personnes ont depuis été déplacées par la poursuite des combats, et des milliers de personnes ont été tuées

Environ 13 000 soldats de la paix des Nations Unies sont déployés dans le pays pour un coût de près de 900 millions de dollars (686 millions de livres sterling) par an dans le cadre de la mission appelée Minusca.

Que se passe-t-il en RCA maintenant?

La violence continue d’assaillir la RCA malgré l’arrestation des deux anciens chefs de milice de premier plan.

L’ancien président Bozizé, revenu d’exil en 2019, est accusé d’être à l’origine de la dernière crise dans ce pays riche en minéraux après que la Cour constitutionnelle l’a empêché de se présenter aux élections de décembre.

Une coalition de rebelles – qui lui aurait été alliée – a envahi de vastes étendues du pays et menacé d’entrer dans la capitale Bangui.

M. Bozizé a nié avoir des liens avec les combattants, qui refusent d’accepter que le président Faustin-Archange Touadéra ait remporté une élection qu’ils ont boycottée. Ils veulent une rediffusion.

Au moins 12 000 soldats de la paix de l’ONU soutenus par des soldats rwandais, russes et français soutiennent les forces gouvernementales, mais leur présence n’a pas empêché des milliers de civils de fuir le pays.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré en janvier qu’environ 92 000 réfugiés avaient fui vers la République démocratique du Congo et plus de 13 000 avaient traversé le pays au Cameroun, au Tchad et au Congo-Brazzaville. Il a indiqué que les autres avaient été déplacés en RCA.