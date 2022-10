Début du procès pour agression sexuelle d’Harvey Weinstein à Los Angeles

Le prochain procès pour agression sexuelle de Harvey Weinstein devrait commencer lundi, près de cinq ans après que les allégations d’inconduite sexuelle contre le magnat d’Hollywood ont contribué à lancer l’ère #MeToo.

Il fait face à 11 chefs d’inculpation, dont des coups et blessures sexuels par contrainte, un viol forcé et une copulation orale forcée contre des femmes dans les hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013.

S’il est reconnu coupable, Weinstein pourrait être condamné à 140 ans supplémentaires derrière les barreaux.

Le prochain procès pour agression sexuelle de Harvey Weinstein doit débuter lundi à Los Angeles, presque exactement cinq ans après que les allégations d’inconduite sexuelle contre le magnat d’Hollywood ont contribué à lancer l’ère #MeToo.

L’homme de 70 ans Pulp Fiction Le producteur purgeait déjà 23 ans de prison à New York lorsqu’il a été amené à travers le pays l’été dernier pour faire face à de nouvelles accusations de crimes sexuels dans une ville où il avait autrefois conclu des contrats de films lucratifs avec des stars et accumulé des Oscars.

La sélection du jury commencera lundi dans un palais de justice du centre-ville de Los Angeles, où Weinstein a assisté à plusieurs audiences préliminaires, assis dans un fauteuil roulant et vêtu de vêtements de prison marron et d’un masque facial.

Il fait face à 11 chefs d’accusation, dont des coups et blessures sexuels par contrainte, un viol forcé et une copulation orale forcée contre des femmes dans les hôtels de Beverly Hills et de Los Angeles entre 2004 et 2013, lors d’un procès qui devrait durer deux mois.

S’il est reconnu coupable, Weinstein – qui a plaidé non coupable de toutes les accusations – pourrait être condamné à 140 ans supplémentaires derrière les barreaux.

Les allégations généralisées d’abus et de harcèlement sexuels contre Weinstein ont explosé en octobre 2017, et sa condamnation à New York en 2020 a marqué un tournant dans le mouvement #MeToo.

En juin, il a perdu une offre pour faire annuler cette condamnation pour crimes sexuels. Il a également été inculpé séparément par les procureurs britanniques de l’attentat à la pudeur d’une femme en 1996 à Londres.

Au total, près de 90 femmes, dont Angelina Jolie, Gwyneth Paltrow et Salma Hayek, ont accusé Weinstein de harcèlement ou d’agression.

Le délai de prescription a expiré sur de nouvelles allégations de viol contre Weinstein à Los Angeles dès 1977.

Il dit que toutes ses relations sexuelles étaient consensuelles, et son avocat a déclaré aux journalistes que les accusations de Los Angeles “remontent à de nombreuses années” et ne peuvent “être étayées ou corroborées par aucune preuve médico-légale” ou “témoins crédibles”.

Mais pour la condamnation de Weinstein à New York, les procureurs n’ont présenté aucune preuve médico-légale ni aucun témoignage de tiers, leur dossier reposant plutôt sur le fait de demander au jury de croire les femmes.

Gloria Allred, qui représente plusieurs accusateurs de Weinstein, a déclaré qu’il était important que les victimes présumées à Los Angeles “aient leur journée au tribunal”.

‘Dit-elle’

L’audience de Weinstein est l’un des quatre procès pour abus sexuels de célébrités de haut niveau commençant ce mois-ci, chacun découlant d’allégations apparues à la suite du mouvement #MeToo.

Kevin Spacey a comparu jeudi devant un tribunal de New York pour faire face à une action en justice intentée par l’acteur américain Anthony Rapp, qui l’a accusé de l’avoir agressé sexuellement lors d’une fête dans les années 1980, alors qu’il avait 14 ans.

L’acteur et scientologue Danny Masterson est également jugé à Los Angeles pour plusieurs accusations d’agression sexuelle.

Et Accident Le réalisateur Paul Haggis fait face à une poursuite civile à New York après avoir été accusé d’avoir violé la publiciste Haleigh Breest.

La semaine prochaine comprend également la première mondiale du Festival du film de New York de Dit-elleun film sur l’enquête du journal de 2017 sur Weinstein qui a provoqué la disparition de son empire cinématographique.

Avant que les allégations contre Weinstein n’émergent, le producteur en disgrâce et son frère Bob étaient les acteurs ultimes d’Hollywood.

Ils ont cofondé Miramax Films, une société de distribution nommée d’après leur mère Miriam et leur père Max, en 1979. Elle a été vendue à Disney en 1993.

Leurs succès comprenaient ceux de 1998 Shakespeare amoureux, pour lequel Weinstein a partagé l’Oscar de la meilleure photo. Au fil des ans, les films de Weinstein ont reçu plus de 300 nominations aux Oscars et 81 statuettes.