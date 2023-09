Début du procès « Freedom Convoy » pour Tamara Lich et Chris Barber

OTTAWA –

Tamara Lich et Chris Barber ne sont pas jugés pour leurs opinions politiques contraires aux ordonnances de santé publique liées au COVID-19, mais pour les moyens utilisés par les deux organisateurs du « Freedom Convoi » pour tenter d’y mettre fin, a fait valoir mardi un procureur de la Couronne.

Tim Radcliffe a profité de son discours d’ouverture au début de leur procès de 16 jours pour dresser le portrait de Lich et Barber au cœur de la manifestation qui a bloqué le centre-ville d’Ottawa, près de la Colline du Parlement, pendant trois semaines en janvier et février 2022, jusqu’à ce que la police s’installe. dégager les rues.

« Cette occupation était tout sauf pacifique », a déclaré Radcliffe au tribunal.

Lich, originaire de Medicine Hat, en Alberta, et Barber, de Swift Current, en Saskatchewan, faisaient partie du groupe original qui a mobilisé un convoi de gros camions et d’autres véhicules pour se rendre à Ottawa pour protester contre le public contre le COVID-19. les ordonnances sanitaires et, plus largement, le gouvernement libéral fédéral.

Ensemble, ils sont accusés de méfaits, d’avoir conseillé à d’autres de commettre des méfaits, d’intimidation et d’entrave à la police. Barber, propriétaire d’une entreprise de camionnage en Saskatchewan, est également accusé d’avoir conseillé à d’autres personnes de désobéir à une ordonnance du tribunal interdisant de klaxonner fort dans le centre-ville de la ville.

Dans un aveu signé devant le tribunal, Lich et Barber ont reconnu que les actions de « certaines personnes » avaient interféré avec l’utilisation, la jouissance et l’exploitation licites des propriétés et des entreprises du centre-ville d’Ottawa pendant la manifestation.

Dans un document séparé signé par Lich et Barber, Lich a admis qu’elle était une dirigeante, une organisatrice et une porte-parole autorisée du « Convoi de la liberté ».

Tous deux ont comparu devant le tribunal et se sont assis tranquillement sur un banc avant pendant que la Couronne présentait ses arguments d’ouverture.

En exposant la position de la Couronne, Radcliffe a déclaré au tribunal que Lich et Barber conseillaient non seulement aux gens de venir à Ottawa, mais aussi d’y rester, en utilisant ce que l’avocat a appelé leur « tristement célèbre appel de ralliement « tenez le cap » ».

Il a déclaré que les deux hommes ont également « fait pression sur les décideurs » et exercé « un contrôle et une influence » sur les endroits où les véhicules étaient garés, le tout au nom de la réalisation de l’objectif politique de mettre fin aux ordonnances sanitaires en cas de pandémie, telles que les mandats de vaccination.

« Cette affaire ne concerne pas leurs opinions politiques », a déclaré Radcliffe au tribunal. « Ce qui est en cause, ce sont les moyens qu’ils ont employés, pas les fins. »

Il a ajouté que Lich et Barber n’ont pas simplement « tenu le coup » pendant ces trois semaines à Ottawa, mais qu’ils ont « franchi la ligne et, ce faisant, ils ont commis de multiples crimes ».

La Couronne espère établir que Barber et Lich ont travaillé ensemble, de sorte que les preuves contre l’un d’eux s’appliqueront aux deux.

Une cinquantaine de personnes, dont une vingtaine qui étaient là pour soutenir Lich et Barber, ont rempli la salle d’audience d’Ottawa mardi.

La juge Heather Perkins-McVey a déclaré qu’elle avait demandé que la salle d’audience soit la plus grande pour permettre au plus grand nombre de personnes possible de regarder, compte tenu de l’intérêt public pour l’affaire. Elle a également pris un moment pendant le discours d’ouverture de la Couronne pour rappeler aux membres du public présent dans la salle que les remarques d’ouverture de la Couronne ne sont pas considérées comme une preuve, mais seulement comme sa perspective sur l’affaire.

Avant le début du procès, Radcliffe a déclaré au tribunal que la Couronne prévoyait de soumettre plus de 100 éléments de preuve et d’appeler 22 témoins, dont de hauts responsables de la police et de la ville d’Ottawa.

Les avocats de la défense de Lich et Barber ont déclaré qu’ils espéraient qu’en admettant que la manifestation avait été perturbatrice, ils pourraient éviter d’avoir à entendre neuf témoins, dont des résidents d’Ottawa, des propriétaires d’entreprises et un employé qui travaille pour l’opérateur de transport en commun de la ville.

Plus tôt mardi, l’ancien maire d’Ottawa, Jim Watson, qui était au palais de justice, a déclaré qu’il s’attendait à être cité comme témoin, mais la Couronne a déclaré plus tard qu’il ne figurait pas sur la liste.

Radcliffe a déclaré que la Couronne avait l’intention d’utiliser 50 vidéos, dont certaines filmées par Lich et Barber eux-mêmes, pour montrer qu’ils étaient les principaux organisateurs du mouvement qui a conduit à une « occupation » autour du centre-ville d’Ottawa.

Immédiatement, chacun de leurs avocats est intervenu pour contester l’utilisation du mot « occupation », le qualifiant d’« incendiaire, inexact et insensible ».

« Dans un monde où le banal, le banal et le trivial sont qualifiés de « génial » et d’« incroyable », il n’est pas surprenant, mais néanmoins décevant, que la manifestation du 26 janvier au 19 février au centre-ville d’Ottawa soit qualifié d’occupation », a déclaré mardi Lawrence Greenspon, qui représente Lich.

Il a suggéré au tribunal que le mot « occupation » n’était pas approprié, étant donné les exemples passés et présents de personnes vivant dans de telles conditions.

Diane Magas, qui représente Barber, a également demandé au tribunal que la Couronne n’utilise pas ce terme.

Const. de la police d’Ottawa Craig Barlow a été le premier témoin de la Couronne mardi. Pendant qu’il était à la barre, le tribunal a visionné une compilation vidéo de 12 minutes de scènes du convoi de protestation qu’il avait compilée pour présenter au tribunal ce qu’était la vie à Ottawa à l’époque. La majeure partie a été prise par les caméras du corps de la police.

Le bruit des moteurs en marche, des klaxons, des chants « liberté » et « nous ne partons pas » a rempli la salle d’audience d’Ottawa alors que des scènes d’intersections bloquées, de grandes foules, de feux ouverts et de drapeaux canadiens étaient diffusées sur un grand écran de télévision.

La vidéo montre également une marée de manifestants repoussant la police lors d’une opération massive visant à mettre fin à la manifestation.

Lors de son contre-interrogatoire, Magas a demandé à Barlow s’il avait visionné des vidéos de personnes s’embrassant, de parties de hockey de rue, d’un château gonflable et d’autres scènes du convoi qui n’étaient pas incluses dans la vidéo de compilation.

Il a répondu oui, mais on ne lui a pas demandé de les inclure.

La Couronne a également déposé des vidéos montrant des manifestants criant « Tenez la ligne » alors que des policiers en tenue anti-émeute tentaient de repousser les manifestants hors de la rue.

Dans un clip, un manifestant dit « nous n’allons nulle part ».

Magas a ensuite montré une autre série de clips vidéo montrant la police utilisant la force contre les manifestants.



Ce rapport de La Presse Canadienne a été publié pour la première fois le 5 septembre 2023.

