Début du procès en Turquie pour 36 personnes impliquées dans l’attentat meurtrier d’Istanbul

Le procès de 36 personnes accusées d’un attentat meurtrier dans le centre d’Istanbul en novembre dernier s’est ouvert mardi, a rapporté l’agence de presse officielle turque. Le 13 novembre 2022, une explosion a ravagé la populaire avenue Istiklal d’Istanbul – une artère animée bordée de boutiques et de restaurants – tuant six personnes, dont deux enfants, et en blessant 99 autres. Quinze des accusés, dont le kamikaze présumé Ahlam Albashir, étaient en cour pour le début du procès. Douze autres accusés ont participé par liaison vidéo depuis la prison. Le sort des neuf autres n’est pas clair.

Albashir fait face à un certain nombre d’accusations liées au terrorisme. Si elle est reconnue coupable, elle risque jusqu’à sept peines d’emprisonnement à perpétuité et 1 900 à 3 000 ans de prison supplémentaires. Comme l’acte d’accusation ne lui a pas été lu dans son arabe natal, le président du tribunal lui a permis de reporter sa défense jusqu’à la prochaine audience. Selon l’acte d’accusation préparé par le bureau du procureur général d’Istanbul, Albashir et un homme du nom de Bilal el-Hacmaus étaient des agents du renseignement des YPG, une milice kurde syrienne, et de sa branche politique, le PYD. La Turquie considère les YPG comme le bras syrien du Parti des travailleurs du Kurdistan, ou PKK, qui a mené une insurrection de plusieurs décennies en Turquie. Selon l’acte d’accusation, les deux suspects ont reçu une formation spéciale des YPG/PYD et ont été envoyés en Turquie avec des explosifs, où ils se sont rendus à Istanbul avec l’aide d’un réseau mis en place par l’organisation. El-Hacmaus a réussi à fuir le pays. Des mandats d’arrêt ont également été émis contre plusieurs dirigeants du PKK et des YPG dans le cadre de cette affaire, dont le dirigeant du PKK Cemil Bayik. On ne sait pas s’il se trouve en Turquie, en Syrie ou en Irak.