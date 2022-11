Début du procès en Norvège pour le fils d’un allié de Poutine qui a piloté un drone

Andrey Yakunin, qui détient à la fois un passeport russe et britannique, a été arrêté à Hammerfest, dans l’Arctique norvégien, le 17 octobre, après avoir navigué autour de l’archipel arctique de Svalbard et le long de la côte norvégienne. L’archipel se trouve à plus de 800 kilomètres (500 miles) au nord du continent norvégien.