Début du procès en Norvège pour le fils d’un allié de Poutine qui a piloté un drone

COPENHAGUE, Danemark (AP) – Le fils d’un homme d’affaires russe proche du président Vladimir Poutine a nié tout acte répréhensible mardi au début de son procès dans le nord de la Norvège où il est accusé d’avoir enfreint une loi interdisant aux Russes de piloter des drones.

Andrey Yakunin, qui détient à la fois un passeport russe et britannique, a été arrêté à Hammerfest, dans l’Arctique norvégien, le 17 octobre, après avoir navigué autour de l’archipel arctique de Svalbard et le long de la côte norvégienne. L’archipel se trouve à plus de 800 kilomètres (500 miles) au nord du continent norvégien.

La police a saisi “des drones et des appareils électroniques” lors d’un raid sur son voilier. Yakunine, 47 ans, avait filmé avec le drone alors qu’il faisait de l’alpinisme, de la marche sur glacier et de la voile, selon son avocat John Christian Elden, qui a déclaré que Yakunine devrait être considéré comme un citoyen britannique plutôt que russe.

L’agence de presse norvégienne NTB a déclaré que Yakunin est accusé d’avoir fait voler des drones à plusieurs reprises sur Svalbard, où il s’est trouvé entre le 3 août et le 6 septembre.

Yakounine est le fils de l’homme d’affaires russe Vladimir Yakounine, une connaissance de longue date de Poutine, qui a été placé sur la liste des sanctions du département d’État américain contre les responsables et hommes d’affaires russes après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014.

La semaine dernière, un Russe de 34 ans a été condamné à 90 jours de prison pour avoir piloté un drone. L’homme, qui n’a pas été identifié, n’était pas soupçonné d’espionnage. Il a admis avoir piloté le drone dans le sud de la Norvège pour photographier la nature, affirmant ignorer que cela était interdit.

De nombreuses observations de drones ont été signalées à proximité de plates-formes pétrolières et gazières offshore appartenant à la Norvège, membre de l’OTAN, un important producteur de pétrole et de gaz. Plusieurs citoyens russes ont été arrêtés pour avoir piloté des drones ou pris des photos de sites sensibles en Norvège.

En vertu de la loi norvégienne, il est interdit aux aéronefs exploités par des sociétés ou des citoyens russes “d’atterrir, de décoller ou de survoler le territoire norvégien”. La Norvège n’est pas membre de l’Union européenne mais reflète ses décisions et a décidé de l’interdire plus tôt cette année après l’invasion de l’Ukraine.

Yakounine reste en détention. Son procès devrait durer jusqu’à vendredi.

The Associated Press