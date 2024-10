Début du procès d’une femme géorgienne accusée du meurtre de son enfant

SAVANNAH, Géorgie — Les déclarations liminaires ont commencé lundi dans le procès d’une femme géorgienne accusée d’avoir tué son fils de 20 mois et d’avoir jeté son corps dans une poubelle il y a deux ans.

Leilani Simon, de Savannah, a été inculpé de 19 chefs d’accusation qui l’accusent de meurtre par malveillance, de meurtre criminel, de dissimulation de la mort d’autrui et de fausses déclarations sur la mort de son fils, Quinton Simon. Elle a plaidé non coupable.

Simon appelé le 911 le matin du 5 octobre 2022, pour signaler que son fils avait disparu de son parc intérieur chez eux à l’extérieur de Savannah. Après que la police ait passé des jours à fouiller la maison et le quartier environnant, le chef de la police du comté de Chatham, Jeff Hadley, a déclaré que les enquêteurs pensaient que l’enfant était mort. Il a également désigné Simon comme seul suspect.

Les agents de la police et du FBI ont concentré leur enquête sur un décharge deux semaines après que le garçon ait été porté disparu. Ils ont fouillé les déchets pendant plus d’un mois avant de trouver des ossements humains, dont les tests ADN ont confirmé qu’ils appartenaient à Quinton.

Dans ses déclarations liminaires lundi, le procureur Tim Dean a décrit les bouleversements dans la vie de Simon au moment de la disparition de son fils, en particulier sa relation détériorée avec son petit-ami d’alors, Daniel Youngkin, » a rapporté WTOC-TV. Dean a déclaré que Simon avait passé les heures tardives du 4 octobre et du 5 octobre à se défoncer de la cocaïne et du Percocet, à tuer son fils, à le jeter à la poubelle puis à s’endormir.

« Elle l’a tué, lui et son propre fils, est montée dans sa voiture avec son corps, s’est rendue dans une benne à ordures et l’a jeté comme une poubelle », a déclaré Dean.

Des vidéos des entretiens de Simon avec la police et des images de caméras corporelles ont également été montrées aux jurés. Dean a déclaré que Simon avait changé plusieurs fois son histoire sur l’endroit où elle se trouvait. Près d’une semaine après les entretiens, Simon a encore changé son histoire pour dire qu’elle avait peut-être perdu connaissance et qu’elle ne se souvenait pas de ce qui s’était réellement passé.

« Je ne toucherai plus jamais à la cocaïne. Je deviens en colère et impulsif quand j’y suis », a déclaré Simon lors de l’entretien avec la police en 2022.

Au cours des presque deux heures que Dean a passées à présenter le dossier contre Simon, il n’a jamais dit comment les procureurs pensaient qu’elle avait tué son fils. L’État a déclaré que le corps de l’enfant était trop décomposé lorsqu’il a été retrouvé pour pouvoir raconter comment il est mort.

En revanche, la défense n’a mis que trois minutes pour faire sa déclaration liminaire, dans laquelle elle accusait l’État de fonder sa thèse sur des rumeurs et des spéculations, et non sur des preuves concrètes.

« La principale conclusion est que Leilani Maree Simon a assassiné son enfant. Les preuves ne soutiendront tout simplement pas cette conclusion audacieuse », a déclaré l’avocat de la défense Robert Persse.

L’un des premiers témoins à charge était le Sgt. Bobby Stewart, le premier policier à arriver sur les lieux lorsque le petit enfant a été porté disparu. Stewart a témoigné du comportement de Simon à son arrivée.

« Considérez-vous son comportement comme cohérent avec celui des autres parents à qui vous avez parlé dans des cas de disparition d’enfants ? » » a demandé le procureur.

« Non monsieur, je ne l’ai pas fait », a répondu Stewart.

D’autres témoignages étaient attendus mardi, notamment ceux d’autres employés du service de police du comté de Chatham, ainsi que de la baby-sitter de l’enfant et de sa fille.