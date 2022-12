Début du procès d’un policier du Texas qui a tiré sur une femme noire chez elle

FORT WORTH, Texas (AP) – Un ancien policier blanc devrait être jugé lundi pour avoir tué par balle une femme noire à travers une fenêtre arrière de sa maison au Texas tout en répondant à un appel concernant une porte d’entrée ouverte dans une affaire qui a fait face des années de retard.

L’officier de Fort Worth, Aaron Dean, a démissionné et a été accusé de meurtre deux jours après avoir tué Atatiana Jefferson, 28 ans, en octobre 2019. Jefferson jouait à des jeux vidéo avec son neveu alors âgé de 8 ans, qui a ensuite déclaré aux autorités que sa tante avait tiré sorti une arme après avoir entendu des bruits suspects derrière la maison. Les images de la caméra corporelle ont montré que Dean ne s’identifiait pas comme policier.

À l’époque, l’affaire était inhabituelle pour la rapidité relative avec laquelle, au milieu de l’indignation publique, le département de police de Fort Worth a publié la vidéo de la caméra corporelle et arrêté Dean. Depuis lors, son affaire a été reportée à plusieurs reprises au milieu de querelles juridiques, de la maladie en phase terminale de son avocat principal et de la pandémie de COVID-19.

En revanche, l’ancien officier de police de Minneapolis Derek Chauvin a été jugé et a été reconnu coupable du meurtre de George Floyd il y a plus d’un an et demi. Pourtant, Floyd a été tué environ sept mois après Jefferson, dans une affaire qui a déclenché des protestations mondiales contre l’injustice raciale.

Dean, qui a plaidé non coupable, a été libéré sous caution de 200 000 $. Maintenant âgé de 38 ans, il est accusé d’avoir tué Jefferson le 12 octobre 2019, après qu’un voisin a appelé une ligne de police non urgente pour signaler que la porte d’entrée de la maison de Jefferson était ouverte.

La vidéo Bodycam montrait Dean s’approchant de la porte de la maison où Jefferson s’occupait de son neveu. Il a ensuite marché sur le côté de la maison, a poussé une porte dans la cour clôturée et a tiré à travers la vitre une fraction de seconde après avoir crié à Jefferson, qui était à l’intérieur, pour lui montrer les mains.

Dean n’a pas été entendu s’identifier comme policier sur la vidéo et on ne sait pas s’il savait que Jefferson était armé. Cette question et le témoignage potentiel d’un autre officier qui était là cette nuit-là seront probablement des éléments clés du procès.

Jefferson envisageait une carrière en médecine et a emménagé dans la maison de sa mère des mois avant le tournage pour l’aider alors que la santé de la femme âgée déclinait.

Son meurtre a brisé la confiance que la police avait tenté de construire avec des communautés de couleur à Fort Worth, une ville de 935 000 habitants à environ 50 kilomètres à l’ouest de Dallas qui se plaint depuis longtemps d’inégalités raciales dans la police et de force excessive.

La fusillade a suscité une réprimande rapide de la part du chef de la police de la ville et du maire républicain de l’époque, qui à l’époque a qualifié les circonstances de “vraiment impensables” et a déclaré que Jefferson avait une arme à feu “sans pertinence”.

L’équipe juridique de Dean a utilisé ces commentaires dans des tentatives infructueuses de déplacer l’affaire de Fort Worth, affirmant que l’attention des médias et les déclarations de fonctionnaires biaiseraient le groupe de jurés.

Alors que la sélection du jury devait commencer la semaine dernière, l’avocat de la défense de Dean, Jim Lane, est décédé. Après des années de retards, le juge de district George Gallagher a quand même avancé et, après des jours d’interrogatoire de jurés potentiels, un panel de 12 jurés et de deux suppléants a été sélectionné vendredi. Huit étaient des hommes, six femmes et aucun d’entre eux ne semblait être noir.

La journée d’ouverture du procès de Dean devrait se terminer tôt afin que les participants puissent assister aux funérailles de Lane.

Jake Bleiberg, l’Associated Press