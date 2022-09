Début du procès d’un marin accusé d’avoir enflammé un navire de guerre de la Marine

SAN DIEGO (AP) – Selon les procureurs, Ryan Sawyer Mays était un jeune marin arrogant en colère d’avoir été affecté au service de pont après avoir échoué à devenir un Navy SEAL – et il a fait payer la Marine de manière importante.

Mais l’accusation n’a présenté aucune preuve physique prouvant que Mays, 21 ans, a mis le feu à l’USS Bonhomme Richard, un fait que les avocats de la défense prévoient de mettre en évidence lors de la cour martiale des marins qui doit débuter lundi à la base navale de San Diego.

L’incendie de juillet 2020 a brûlé pendant près de cinq jours et a envoyé une fumée âcre au-dessus de San Diego, endommageant si gravement le navire d’assaut amphibie qu’il a dû être sabordé. Cela a marqué l’une des pires catastrophes de navires de guerre non combattants de mémoire récente.

Mays est accusé d’incendie criminel aggravé et de mise en danger volontaire d’un navire. Il a nié tout acte répréhensible.

Gary Barthel, un avocat civil qui a représenté Mays lors d’une audience préliminaire pour déterminer s’il y avait une cause probable de renvoyer l’affaire en procès, a déclaré que le juge de la Marine supervisant ce processus avait recommandé que l’affaire ne soit pas portée devant la cour martiale. Mais le vice-amiral Steve Koehler, l’ancien commandant de la 3e flotte américaine basée à San Diego, qui avait le dernier mot, a ordonné la cour martiale.

Barthel a déclaré que le cas de la Marine repose en grande partie sur le récit d’un collègue marin qui a reconnu l’avoir changé à plusieurs reprises. Il a déclaré que les enquêteurs avaient écarté le fait que les batteries au lithium étaient stockées à côté de matériaux hautement combustibles tels que des boîtes en carton, en violation du protocole du navire.

Barthel a déclaré qu’il avait offert ses services à titre gracieux parce qu’il pensait que Mays ne serait pas traduit en cour martiale, mais il n’a pas le temps avec sa pratique à plein temps pour continuer à représenter le marin, qui utilise un avocat militaire. Pourtant, il a dit qu’il s’exprimait parce que l’affaire de la Marine était injuste.

“Je pense qu’il y a de vraies questions quant à savoir si l’incendie était ou non un incendie criminel”, a déclaré Barthel. “Et s’il était considéré comme un incendie criminel, on se demande si Ryan Mays a déclenché cet incendie.”

Le témoin de l’accusation, le maître de 3e classe Kenji Velasco, a blâmé sa nervosité pour les changements apportés à son histoire et a déclaré lors de l’audience préliminaire qu’il était maintenant “à 100%” sûr d’avoir vu Mays descendre dans la zone de stockage inférieure des véhicules du navire le jour. du feu.

Ni l’avocat de la défense militaire ni l’accusation n’ont pu être joints pour commenter.

Barthel pense que la Marine utilise Mays comme bouc émissaire plutôt que d’admettre que c’est uniquement la mauvaise gestion des officiers supérieurs qui a conduit à la perte du navire d’un milliard de dollars, ou de reconnaître qu’ils ont blâmé la mauvaise personne.

Alors que les enquêteurs ont déclaré que Mays avait mis le feu, un rapport de la Marine l’année dernière a conclu que l’enfer était évitable et inacceptable, et qu’il y avait des lacunes dans la formation, la coordination, les communications, la préparation aux incendies, la maintenance de l’équipement et le commandement et le contrôle généraux.

Les chefs de la marine ont sanctionné plus de 20 officiers supérieurs et marins dans le cadre de ce qu’ils ont décrit comme des échecs de leadership généralisés qui ont contribué à la catastrophe. La marine a répandu le blâme sur un large éventail de grades et de responsabilités et a directement blâmé les trois officiers supérieurs du navire.

Le navire subissait une mise à niveau de 250 millions de dollars sur deux ans à San Diego lorsque l’incendie s’est déclaré. Environ 115 marins étaient à bord et près de 60 ont été soignés pour épuisement dû à la chaleur, inhalation de fumée et blessures mineures. L’incapacité à éteindre ou à contenir l’incendie a conduit à des températures dépassant 1 200 degrés Fahrenheit dans certaines zones, faisant fondre des sections du navire en métal fondu qui a coulé dans d’autres parties du navire.

Le capitaine de vaisseau à la retraite Lawrence B. Brennan, professeur auxiliaire à la Fordham Law School de l’Amirauté et du droit maritime international, a déclaré que l’accusation avait du pain sur la planche.

“Il y a des questions sur l’identification des personnes à proximité de l’incendie et des causes possibles autres que l’incendie criminel”, a-t-il déclaré dans un e-mail à l’Associated Press. “De plus, l’incendie et les efforts de lutte contre les incendies ont endommagé, voire détruit, la scène du crime et des preuves cruciales.”

La cour martiale doit durer deux semaines.

Julie Watson, l’Associated Press