Début du procès d’un agent de la patrouille frontalière accusé d’avoir tué quatre femmes

Lors du procès qui a débuté cette semaine, les procureurs ont déclaré que les victimes de l’affaire étaient toutes des prostituées travaillant le long de l’avenue San Bernardo, un quartier chaud notoire, qui ont été arrêtées et emmenées dans des zones isolées, où elles ont été abattues à l’arrière du tête.

Le procureur du comté de Webb, Isidro Alaniz, a déclaré au jury que les victimes – Melissa Ramirez, Claudine Anne Luera, Guiselda Alicia Cantu et Janelle Ortiz – étaient des mères, des filles et des sœurs avec des familles qui les aimaient.

Il a déclaré que l’accusation présenterait un trésor de preuves médico-légales ainsi qu’une confession enregistrée sur vidéo de neuf heures pour prouver que M. Ortiz avait commis les crimes.

“L’affaire concerne un homme qui a trahi son badge”, a déclaré M. Alaniz au jury. « Il a trahi son pays. Il a trahi sa famille. Il a trahi sa communauté, pour ses propres besoins égoïstes.

Mais Joel Perez, s’adressant au jury de la défense, a déclaré que M. Ortiz n’était pas un tueur mais un agent des forces de l’ordre dévoué qui avait été identifié à tort par une femme qui était sous la contrainte. Au moment de son arrestation, a-t-il dit, M. Ortiz souffrait d’une série de problèmes de santé mentale, notamment de dépression et d’anxiété, et, lors de ses prétendus aveux, il s’était contenté de régurgiter ce qu’il avait lu dans les journaux, dans le but de mettre fin à un interrogatoire qui avait duré plus de neuf heures.

“C’est un homme vaincu”, a-t-il dit.

M. Ortiz, 39 ans, vêtu d’un costume noir, d’une chemise grise et d’une cravate bordeaux, avait l’air visiblement secoué, et parfois il enlevait ses lunettes et secouait la tête alors que les procureurs et les témoins le décrivaient comme un prédateur qui avait ciblé des victimes vulnérables à la marge. de la société.