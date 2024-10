Début du procès du suspect du meurtre de deux adolescentes en 2017 dans l’Indiana

INDIANAPOLIS– Un homme inculpé dans l’Indiana meurtres de deux adolescentes lors d’une randonnée hivernale en 2017, est jugé dans une affaire qui hante depuis longtemps leur ville natale, Delphi, et qui a suscité d’interminables spéculations en ligne.

Richard Allen, 52 ans, est accusé de deux chefs de meurtre et de deux chefs de meurtre alors qu’il avait commis ou tenté de commettre un enlèvement dans le cadre des meurtres d’Abigail Williams, 13 ans, et de Liberty German, 14 ans. S’il est reconnu coupable, il risque jusqu’à 130 ans de prison. Les procureurs ne demandent pas la peine de mort.

La sélection du jury commence lundi à Fort Wayne, dans l’Indiana. Une fois les 12 membres et quatre suppléants sélectionnés, ils seront conduits à Delphi, une ville d’environ 3 000 habitants située à environ 100 kilomètres au nord-ouest d’Indianapolis, où ils seront séquestrés pendant toute la durée du procès, surveillés par des huissiers. et il leur est interdit d’utiliser un téléphone portable ou de regarder les journaux télévisés.

Si la sélection du jury est terminée mercredi, les instructions du jury et les déclarations liminaires pourraient avoir lieu vendredi matin. Le procès devrait durer un mois.

Allen, un technicien en pharmacie qui avait vécu et travaillé à Delphes, était arrêté en octobre 2022près de six ans après le meurtre des filles connues sous le nom d’Abby et Libby.

Un parent avait déposé les élèves de huitième année sur un sentier de randonnée juste à l’extérieur de Delphes le 13 février 2017, mais ils ne se sont pas présentés au lieu de prise en charge convenu plus tard dans la journée. Ils ont été portés disparus ce soir-là et leurs corps ont été retrouvés le lendemain dans une zone boisée et accidentée à proximité du sentier.

Quelques jours plus tard, la police a relâché fichiers trouvés sur le téléphone portable de Libby — deux photos granuleuses et audio d’un homme disant « en bas de la colline » – qui, selon eux, représentait le tueur.

Mais aucune arrestation n’a suivi.

En juillet 2017, les enquêteurs ont publié un croquis du suspect, puis un autre en avril 2019. Ils ont également publié une brève vidéo montrant le suspect marchant sur un pont ferroviaire abandonné appelé Monon High Bridge.

Après des années sans parvenir à trouver un suspect, les enquêteurs ont déclaré qu’ils étaient revenus et avaient examiné les « conseils antérieurs ».

Allen avait été interrogé en 2017. Il a déclaré à l’officier qu’il marchait sur le sentier le jour où les filles ont disparu et qu’il a vu trois « femelles » sur un autre pont – le Freedom Bridge – mais ne leur a pas parlé. Il a déclaré qu’il n’avait remarqué personne d’autre parce qu’il était distrait par un téléscripteur sur son téléphone, selon un affidavit d’arrestation.

La police a de nouveau interrogé Allen le 13 octobre 2022, lorsqu’il a réaffirmé qu’il avait vu trois « jeunes filles » lors de sa promenade en 2017. Les enquêteurs ont ensuite fouillé le domicile d’Allen et saisi un pistolet de calibre .40. Les tests ont déterminé qu’une balle non dépensée trouvée entre les corps de l’adolescent « avait traversé » l’arme d’Allen.

Selon l’affidavit, Allen a déclaré qu’il n’était jamais allé à l’endroit où la balle avait été trouvée, qu’il ne connaissait pas le propriétaire de la propriété et « n’avait aucune explication quant à la raison pour laquelle une balle traversée par son arme à feu se trouverait à cet endroit ». .»

L’affaire a connu des retards répétés après la fuite des preuves, Les défenseurs publics d’Allen se sont retirés et furent plus tard rétabli par la Cour suprême de l’Indiana. Les meurtres de Delphes restent le sujet de spéculations et de théories généralisées de la part des amateurs de vrais crimes.

La juge Fran Gull de la Cour supérieure du comté d’Allen, qui supervise l’affaire, a émis une ordre de bâillon à la demande des procureurs en décembre 2022, deux mois après l’arrestation d’Allen, interdisant aux avocats, aux responsables de l’application des lois, au personnel judiciaire, au coroner et aux proches des filles de commenter l’affaire, y compris sur les réseaux sociaux.

Gull a interdit les caméras de la salle d’audience pendant le procès d’Allen, et il est interdit aux journalistes d’emporter des appareils électroniques à l’intérieur du palais de justice.

En août de cette année, elle a statué que les procureurs pouvaient présenter des preuves de dizaines de déclarations incriminantes qu’Allen aurait faites lors de conversations avec des agents correctionnels, des détenus, des forces de l’ordre et des proches. Ces preuves comprennent un enregistrement d’un appel téléphonique entre Allen et sa femme dans lequel, selon les procureurs, il avoue les meurtres.

La décision du juge a été « un véritable coup dur pour la défense », a déclaré Hal Johnston, professeur adjoint de droit pénal à l’Université d’Indiana, qui n’est pas impliqué dans l’affaire.

« Les déclarations incriminantes vont être extrêmement convaincantes parce que c’est ce que le jury veut entendre », a déclaré Johnston. « En plus des preuves matérielles, ils veulent entendre que l’homme a dit que c’était lui qui l’avait fait. »

Les avocats d’Allen espéraient présenter la preuve que les filles avaient été tuées. dans un sacrifice rituel par des membres d’une religion païenne nordique et d’un groupe nationaliste blanc connu sous le nom d’Odinistes, mais Gull s’est prononcé contre cela, affirmant que la défense « n’a pas réussi à produire des preuves recevables » d’un tel lien.

Elle a également empêché les avocats d’Allen d’affirmer que les meurtres pourraient avoir été commis par d’autres, y compris le défunt propriétaire de la propriété où les corps des adolescents ont été retrouvés.

Les procureurs n’ont pas révélé comment Abby et Libby ont été tuées. Mais un dossier déposé au tribunal par les avocats d’Allen à l’appui de leur théorie de l’Odinisme déclare que leurs gorges avaient été tranchées.