Début du procès des évadés de la prison de la Colombie-Britannique accusés du meurtre d’un homme de Metchosin

Deux hommes accusés d’avoir tué un homme le lendemain de leur évasion d’une prison fédérale à sécurité minimale sur l’île de Vancouver ont chacun plaidé non coupables de meurtre au premier degré alors que leur procès débute devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique.

Zachary Armitage et James Lee Busch sont accusés d’avoir tué Martin Payne, 60 ans, en juillet 2019, un jour après que le couple se soit éloigné de l’établissement William Head, situé à environ huit kilomètres du domicile de la victime à Metchosin.

Le juge David Crossin a déclaré au jury au début du procès que bien que les hommes soient jugés ensemble, leur culpabilité ou leur innocence devrait être déterminée individuellement.

La procureure de la Couronne, Sofia Bakken, a déclaré que Payne avait été tué chez lui après son retour de son travail de facteur à Victoria le lendemain de la fuite des deux hommes.

Elle a décrit les témoins et certains des éléments de preuve que le jury doit entendre à l’appui de la théorie de la Couronne selon laquelle Armitage et Busch ont tué Payne pour faciliter leur évasion, y compris un spécialiste médico-légal qui devrait témoigner sur la découverte de trois profils ADN identifiables au domicile de la victime. : les siens et ceux de l’accusé.

Bakken a déclaré au tribunal qu’il y avait une quantité “significative” de sang au domicile de Payne, et qu’un pathologiste devrait également témoigner sur l’identification de “coupures” sur le crâne de la victime qui correspondaient à celles infligées par une hachette.

Le procureur a déclaré qu’Armitage et Busch avaient été arrêtés après avoir approché un homme qui se trouvait être un policier en congé qui promenait son chien.

Crossin a expliqué aux jurés comment ils doivent être sûrs de la culpabilité de chaque homme au-delà de tout doute raisonnable s’ils doivent rendre des verdicts de culpabilité.

Assis de l’autre côté d’une barrière de verre devant les membres de la famille de la victime, Busch portait une veste de sport grise et une chemise à col avec une courte queue de cheval lissée, tandis qu’Armitage avait une coupe à la mode et portait un T-shirt superposé sur un Chemise à manches longues.

Les deux hommes ont pris des notes tout au long de l’audience.

-La Presse Canadienne

