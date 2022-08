Début du procès de Kobe Bryant Death Crash Photos aux États-Unis

Une affaire judiciaire intentée par la veuve de Kobe Bryant sur des photographies graphiques prises par les premiers intervenants sur le site de l’accident d’hélicoptère qui l’a tué a débuté mercredi aux États-Unis.

La superstar du basket-ball et sa fille adolescente faisaient partie des neuf personnes décédées lorsque leur hélicoptère s’est écrasé sur une colline près de Los Angeles en janvier 2020.

Vanessa Bryant allègue qu’elle a souffert de détresse émotionnelle parce que le personnel du département du shérif de Los Angeles et les pompiers ont pris des photos de la scène, qu’ils ont ensuite partagées avec des amis et des premiers intervenants.

“Au moins 11 membres du personnel (du shérif) et une douzaine de pompiers ont partagé les photos dans les 24 heures suivant l’accident”, ont écrit les avocats de Bryant dans des documents judiciaires.

“Dans les semaines qui ont suivi, un adjoint (du shérif) a affiché des photos de restes dans un bar, un autre a envoyé des photos par SMS à un groupe de copains de jeux vidéo et le personnel (des pompiers du comté) a affiché des photos lors d’un gala de remise de prix.”

Les avocats du comté de Los Angeles ne contestent pas que les photos ont été prises, mais insistent sur le fait qu’elles n’ont jamais été rendues publiques et qu’elles ont maintenant été supprimées.

Mira Hashmall, représentant le comté dans le litige civil, a déclaré que l’affaire reposait sur cette question de diffusion publique.

“Depuis le crash jusqu’à maintenant, le comté a travaillé sans relâche pour empêcher que les photos du site du crash ne tombent dans le domaine public”, a-t-elle déclaré.

“Plus de deux ans et demi plus tard, aucune photo du comté n’est apparue dans les médias, aucune ne peut être trouvée en ligne, et les plaignants admettent qu’ils ne les ont jamais vues.”

Le cas de Vanessa Bryant a été combiné avec un cas similaire intenté par Chris Chester, dont la femme et la fille de 13 ans sont également décédées dans l’accident.

Un jury de six femmes et quatre hommes a été sélectionné mercredi, a rapporté CNN.

Les proches de plusieurs autres victimes ont reçu l’an dernier une indemnisation de 2,5 millions de dollars pour la prise de photos.

Une enquête sur l’accident a révélé que le pilote était probablement devenu désorienté après avoir piloté le Sikorsky S-76 dans le brouillard.

Bryant est largement reconnu comme l’un des plus grands basketteurs de tous les temps, une figure qui est devenue le visage de son sport au cours de deux décennies brillantes avec les Lakers de Los Angeles.

Il a été quintuple champion de la NBA dans une carrière qui a commencé en 1996 dès la sortie du lycée et a duré jusqu’à sa retraite en 2016, après quoi il a commencé à se constituer un portefeuille d’activités lucratif.

Il a également été deux fois médaillé d’or olympique, aidant l’équipe américaine de stars de la NBA à remporter des titres en 2008 à Pékin et en 2012 à Londres.

