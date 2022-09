HARTFORD, Conn. (AP) – Un mois après avoir perdu un verdict de près de 50 millions de dollars, le théoricien du complot Alex Jones est sur le point d’être jugé une deuxième fois pour avoir appelé l’école élémentaire Sandy Hook en train de tirer un canular et d’émouvoir plusieurs familles des victimes. et préjudice psychologique.

Un jury de six membres avec plusieurs suppléants dans le Connecticut commencera à entendre des preuves mardi sur le montant que Jones devrait payer aux familles, puisqu’il a déjà été reconnu responsable des dommages qui leur ont été causés. Le procès devrait durer environ quatre semaines.

Le mois dernier, un jury texan a ordonné à Jones de verser 49,3 millions de dollars aux parents de Jesse Lewis, 6 ans, l’un des 26 élèves et enseignants tués lors de la fusillade de 2012 à Newtown, dans le Connecticut. L’avocat de Jones a déclaré qu’un appel était prévu.

L’affaire du Connecticut a le potentiel d’une récompense plus importante car elle implique trois poursuites – qui ont été regroupées – qui ont été déposées par 15 plaignants, dont les proches de neuf des victimes et un ancien agent du FBI qui a répondu à la fusillade dans l’école.

Jones, qui dirige son émission Web et sa marque Infowars à Austin, au Texas, fait également face à un troisième procès pour complot de canular dans un autre procès en cours intenté par les parents de Sandy Hook au Texas.

Voici un aperçu du procès à venir à Waterbury, Connecticut, à environ 29 kilomètres au nord-est de Newtown. La société mère d’Infowars, Free Speech Systems, qui a déposé une demande de mise en faillite, est également défenderesse.

POURQUOI LES FAMILLES SANDY HOOK POURSUIVENT JONES ?

Les familles et l’ancien agent du FBI William Aldenberg disent avoir été confrontés et harcelés en personne par les partisans de Jones à cause du complot de canular. Ils disent également avoir subi des menaces de mort et fait l’objet de commentaires abusifs sur les réseaux sociaux.

Certains des plaignants disent que des étrangers les ont filmés, ainsi que leurs enfants survivants. Et certaines familles ont quitté Newtown pour éviter les menaces et le harcèlement.

“Je ne peux même pas décrire les neuf dernières années et demie, l’enfer vivant que moi et d’autres avons dû endurer à cause de l’imprudence et de la négligence d’Alex Jones”, a déclaré Neil Heslin, le père de Jesse Lewis, lors du procès au Texas. .

Le procès du Connecticut allègue la diffamation, l’infliction intentionnelle de détresse émotionnelle et les violations de la loi sur les pratiques commerciales déloyales de l’État. Les familles affirment que lorsque Jones a parlé de Sandy Hook, il a augmenté son audience et a engrangé plus de bénéfices en vendant des suppléments, des vêtements et d’autres articles.

Les familles n’ont demandé aucun montant précis de dommages-intérêts, dont certains peuvent être limités par les lois de l’État. Il n’y a cependant aucune limite de dommages en vertu de la loi sur les pratiques commerciales déloyales.

Dans toutes les affaires du Connecticut et du Texas, Jones et ses avocats ont omis à plusieurs reprises de remettre les dossiers requis aux avocats des familles. En réponse, les juges ont prononcé l’une des sanctions les plus sévères du monde du droit civil – ils ont déclaré Jones responsable des dommages-intérêts par défaut sans procès.

QUE DIT ALEX JONES ?

Contrairement à ce qu’il a dit dans son émission pendant des années après la fusillade, Jones dit maintenant qu’il croit que le massacre était réel. Mais il continue de dire que ses commentaires sur le fait que la fusillade était un canular impliquant des acteurs de la crise pour encourager les efforts de contrôle des armes à feu étaient protégés par le droit à la liberté d’expression.

Lors d’une déposition dans l’affaire en avril, un Jones provocateur a insisté sur le fait qu’il n’était pas responsable de la souffrance que les parents de Sandy Hook disent avoir endurée à cause de ses paroles.

Il a également déclaré que les décisions par défaut des juges contre lui – le déclarant responsable sans procès – étaient injustes et ont suggéré qu’elles faisaient partie d’un complot visant à le mettre en faillite et à le réduire au silence.

“Si remettre en question des événements publics et la liberté d’expression est interdit parce que cela pourrait blesser les sentiments de quelqu’un, nous ne sommes plus en Amérique”, a-t-il déclaré lors de la déposition. « Ils peuvent changer de chaîne. Ils peuvent sortir et dire que j’ai tort. Ils ont la liberté d’expression.

Lors du procès au Texas, cependant, Jones a témoigné qu’il réalisait maintenant que ce qu’il avait dit était irresponsable, avait blessé les sentiments des gens et il s’était excusé.

QU’EST-CE QUI EST ATTENDU AU PROCÈS ?

La juge Barbara Bellis, qui a déclaré Jones responsable des dommages, supervisera le procès. C’est la même juge qui a supervisé le procès des familles de Sandy Hook contre le fabricant d’armes Remington, qui a fabriqué le fusil Bushmaster utilisé dans la fusillade de l’école. En février, Remington a accepté de régler le procès pour 73 millions de dollars.

Le procès devrait être similaire à celui du Texas, les proches des victimes témoignant de la douleur et de l’angoisse que le complot leur a causées et des professionnels de la santé répondant aux questions sur la santé mentale et les diagnostics des proches.

Jones témoignera également, a déclaré son avocat, Norman Pattis.

« Il a hâte de mettre ce procès derrière lui ; cela a été une distraction longue et coûteuse », a écrit Pattis dans un e-mail à l’Associated Press.

Des preuves sur les finances de Jones devraient également être présentées au jury.

Jones a témoigné lors du procès au Texas que toute récompense de plus de 2 millions de dollars «nous coulerait» et il a exhorté les téléspectateurs de son émission Web à acheter sa marchandise pour l’aider à rester à l’antenne et à lutter contre les poursuites.

Mais un économiste a témoigné que Jones et sa société valaient jusqu’à 270 millions de dollars. Jones fait face à un autre procès au Texas pour avoir caché des millions de dollars d’actifs après que les familles des victimes de Sandy Hook aient commencé à le traduire en justice.

Dave Collins, l’Associated Press