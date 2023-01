Début du procès catastrophe du football en Indonésie pour 5 personnes inculpées

SURABAYA, Indonésie (AP) – Un tribunal indonésien a entamé lundi le procès de cinq hommes accusés de négligence ayant entraîné la mort de 135 personnes après que la police a tiré des gaz lacrymogènes à l’intérieur d’un stade de football, déclenchant une course paniquée vers les sorties dans laquelle beaucoup ont été écrasés .

La vague de foule meurtrière du 1er octobre dans la ville de Malang, dans l’est de Java, a été l’une des pires catastrophes sportives au monde. Des policiers ont tiré des gaz lacrymogènes lorsque des supporters ont inondé le terrain après que l’Arema FC ait été battu lors d’un match à domicile pour la première fois en 23 ans par son rival Persebaya Surabaya.

Seuls les supporters d’Arema ont assisté au match au stade de Kanjuruhan, car les organisateurs avaient interdit les supporters de Persebaya en raison de l’histoire indonésienne de rivalités violentes dans le football.

La police a décrit l’invasion du terrain comme une émeute et a déclaré que deux officiers avaient été tués, mais les survivants les ont accusés d’avoir réagi de manière excessive. Des vidéos montraient des officiers utilisant la force, donnant des coups de pied et frappant des fans avec des matraques et repoussant les spectateurs dans les gradins.

Au moins 11 officiers ont tiré des gaz lacrymogènes – huit cartouches dans les gradins et trois sur le terrain – pour empêcher davantage de spectateurs de se rendre sur le terrain après le match.

Une équipe d’enquête mise en place par le président indonésien Joko Widodo en réponse à un tollé national suscité par les décès a conclu que les gaz lacrymogènes étaient la principale cause de l’afflux de foule. Il a déclaré que la police en service ne savait pas que l’utilisation de gaz lacrymogène est interdite dans les stades de football et l’a utilisé “sans discernement” sur le terrain, dans les tribunes et à l’extérieur du stade, provoquant la précipitation de plus de 42 000 spectateurs à l’intérieur du stade de 36 000 places. aux issues, dont plusieurs étaient verrouillées.

C’était l’une des tragédies liées au football les plus meurtrières depuis qu’un écrasement de 1964 au Pérou a tué plus de 300 personnes.

Les procureurs ont inculpé les cinq hommes – trois policiers qui ont autorisé ou ordonné aux agents d’utiliser des gaz lacrymogènes et le président du comité d’organisation et chef de la sécurité de l’Arema FC – de négligence criminelle ayant causé la mort et des lésions corporelles, passible d’une peine pouvant aller jusqu’à cinq ans de prison si coupable.

Les autorités de Surabaya, la capitale de la province de Java oriental, ont déployé lundi 1 600 forces de sécurité, dont des policiers et des soldats, dans et autour du tribunal de district de Surabaya, et le procès se déroule à distance pour plus de sécurité.

Les fans d’Arema, largement connus sous le nom d'”Aremania”, n’ont pas le droit de venir à Surabaya pendant le procès pour éviter un éventuel affrontement avec les fans de Persebaya.

La police nationale a limogé les chefs de police de la province de Java oriental et du district de Malang et suspendu neuf autres officiers pour violation de l’éthique professionnelle depuis la tragédie.

L’équipe d’enquête, qui comprenait des responsables gouvernementaux, des experts et des militants du football et de la sécurité, a également conclu que l’association nationale de football connue sous le nom de PSSI avait été négligente et avait ignoré les règles de sécurité et de sûreté. Ils ont exhorté son président et son comité exécutif à démissionner.

Karmini a rapporté de Jakarta, en Indonésie.

Trisnadi et Niniek Karmini, The Associated Press