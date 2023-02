Début du procès à Hong Kong de militants pro-démocratie

Certains des militants pro-démocratie les plus connus de Hong Kong ont été jugés lundi dans le cadre de la plus grande poursuite à ce jour en vertu d’une loi imposée par le Parti communiste au pouvoir en Chine pour écraser la dissidence.

Les 18 accusés risquent la prison à vie s’ils sont reconnus coupables en vertu de la loi sur la sécurité nationale qui, selon les critiques, érode l’autonomie promise lors du retour de Hong Kong en Chine en 1997, et son statut de centre commercial mondial.

Ils faisaient partie des 47 personnalités pro-démocratie qui ont été arrêtées en 2021 en vertu de la législation imposée à la suite des manifestations de 2019. Ils ont été inculpés dans le cadre d’une élection primaire informelle de 2020.

Le mouvement pro-démocratie s’est en grande partie tari après que des militants aient été emprisonnés ou se soient exilés. Un nombre croissant de jeunes professionnels ont réagi à l’érosion des libertés civiles de style occidental à Hong Kong en partant pour la Grande-Bretagne, les États-Unis et d’autres pays. Les États-Unis ont imposé des sanctions aux responsables qui, selon eux, étaient responsables des abus.

La primaire de 2020 visait à sélectionner des candidats pro-démocratie susceptibles de prendre le contrôle du Conseil législatif du territoire. Les procureurs les accusent d’essayer de paralyser le gouvernement de Hong Kong et de renverser le chef de la ville en obtenant une majorité pour opposer son veto aux budgets.

“Le but du complot est de renverser le pouvoir de l’Etat”, a déclaré le procureur dans sa déclaration liminaire.

D’éminents militants

L’accusation implique de nombreux militants parmi les plus éminents de la ville, dont le juriste Benny Tai, l’ancien leader étudiant Joshua Wong et les dirigeants des partis d’opposition Wu Chi-wai et Alvin Yeung.

Tai et quatre autres personnes étaient les organisateurs des élections et avaient une implication indispensable, a déclaré le procureur.

Lors de précédentes procédures, les 18 militants avaient indiqué qu’ils avaient l’intention de plaider non coupables. Mais deux d’entre eux – l’ancien conseiller de district Ng Kin-wai et l’homme d’affaires Mike Lam – ont ensuite changé d’avis, rejoignant les 29 autres militants, dont Tai, Wong, Yeung et Wu, qui prévoient d’admettre les accusations.

L’ancienne conseillère de district et figure pro-démocratie Helena Wong arrive pour le début de son procès en tant que l’une des 47 personnes à comparaître. (Peter Parks/AFP/Getty Images)

Alors que la plupart des 47 militants accusés de complot en vue de commettre la subversion sont détenus sans caution depuis près de deux ans, les anciens législateurs Raymond Chan et Helena Wong, qui ont comparu devant le tribunal lundi, faisaient partie de la minorité qui a été libérée sous caution sur la base de règles strictes. conditions.

Avant les déclarations d’ouverture, le couple, aux côtés de 14 autres militants, a plaidé non coupable devant les juges, qui ont été approuvés par le chef de la ville pour superviser l’affaire.

“Il n’y a aucun crime pour moi de plaider coupable”, a déclaré l’ancien député Leung Kwok-hung. Ng et Lam ont plaidé coupables.

Ceux qui ont l’intention de plaider coupable recevront leur peine après le procès. Certains d’entre eux, dont Joshua Wong et l’ancien conseiller de district Lester Shum, étaient dans la salle d’audience pour observer le procès.

Le tribunal a également appris que quatre des 47 militants témoigneraient en tant que témoins à charge.

“C’est de la répression politique”

Plus tôt dans la matinée, plus de 200 personnes, dont des proches et des amis des accusés, se sont alignées devant le tribunal alors que la police locale renforçait la sécurité dans la zone.

Certaines personnes en tête de file, dont un groupe de plus de 10 personnes venues à 6 heures du matin, heure locale, pour obtenir une place pour l’audience, ont déclaré qu’elles n’avaient aucune idée de l’objet du procès. Cela a incité les militants pro-démocratie parmi les spectateurs à se demander s’ils essayaient simplement d’occuper les sièges afin que d’autres membres du public ne puissent pas avoir de place pour observer le procès très médiatisé.

Des photographes prennent des photos des membres de la Ligue des sociaux-démocrates en train de se bagarrer avec la police devant les tribunaux de première instance de West Kowloon avant le début de l’audience pour les militants pro-démocratie. (Anthony Kwan/Associated Press)

Trois membres de la Ligue des sociaux-démocrates ont organisé une petite manifestation à l’extérieur du complexe, demandant la libération immédiate de tous les prisonniers politiques.

“L’élection primaire n’est pas un crime. C’est de la répression politique”, a déclaré Chan Po-ying, l’un des membres.

La police a emmené son collègue pour avoir violé le mandat du masque lorsqu’il a enlevé son masque et a essayé de parler fort.

Le procès devrait durer 90 jours. L’affaire a attiré l’attention de la communauté internationale, des groupes de défense et des politiciens condamnant les accusations.

La directrice régionale adjointe d’Amnesty International, Hana Young, a appelé à l’abandon des poursuites, affirmant que les militants étaient contraints de décider s’ils devaient admettre leur responsabilité dans “un crime inexistant” pour une éventuelle réduction de peine ou mener une bataille perdue d’avance.

“Avec ce procès de masse, le gouvernement de Hong Kong tente de bloquer toute participation politique significative à Hong Kong”, a-t-elle déclaré.

Mais elle a ajouté que les autorités ne seraient jamais en mesure de faire totalement taire les dissidents, soulignant la manifestation devant le tribunal.