Début du premier procès pénal issu du scandale des abus dans un centre de détention pour jeunes du New Hampshire

CONCORD, New Hampshire — Le premier procès pénal issu d’une enquête de cinq ans sur des allégations d’abus dans le centre de détention pour jeunes du New Hampshire débute lundi, bien que l’affaire implique un autre établissement géré par l’État.

Victor Malavet, 62 ans, de Gilford, est l’un des Neuf anciens fonctionnaires de l’État Il a été inculpé dans le cadre de l’enquête criminelle menée par le procureur général sur le centre de services pour la jeunesse de Sununu. Les charges contre un dixième homme ont été abandonnées en mai après qu’il a été jugé inapte à subir un procès, et un autre est décédé le mois dernier.

Tandis que les autres travaillaient dans l’établissement de Manchester, autrefois connu sous le nom de Youth Development Center, Malavet travaillait au Youth Detention Services Unit de Concord, où les enfants étaient détenus en attendant que le tribunal statue sur leur cas. Il est accusé de 12 chefs d’agression sexuelle aggravée, tous contre une jeune fille de 16 ans détenue là-bas en 2001.

Les procureurs affirment que Malavet a commencé à accorder une attention particulière à la jeune fille peu de temps après son arrivée, la traitant mieux que les autres résidents et lui accordant des privilèges spéciaux.

« Elle a été choisie pour être la résidente qui se rendrait dans une salle de stockage de bonbons pour choisir des bonbons pour les autres résidents », a déclaré le procureur général adjoint Timothy Sullivan lors d’une audience au tribunal peu après l’arrestation de Malavet en 2021. Une fois à l’intérieur de la pièce ressemblant à un placard, elle aurait été contrainte à des relations sexuelles.

Malavet a été transféré à Manchester après que d’autres membres du personnel ont signalé « qu’il se passait quelque chose entre eux deux », a déclaré Sullivan.

L’avocate de Malavet, Maya Dominguez, a déclaré vendredi que son client maintenait son innocence et avait hâte de contester les accusations.

Selon les documents judiciaires, l’accusatrice de Malavet a été transférée de Manchester à l’unité Concord après avoir agressé un membre du personnel avec un tuyau en métal et s’être enfuie. Les avocats de la défense ont cherché à présenter des preuves de cet incident lors de son procès, affirmant qu’il lui avait prêté attention parce qu’elle avait été maltraitée par d’autres membres du personnel et des résidents à cause de cela. Il voulait également utiliser cela pour affaiblir sa plainte selon laquelle elle aurait été contrainte, selon la décision d’un juge rejetant sa demande.

Le juge a toutefois accepté la demande de Malavet de permettre la présentation de preuves concernant ses condamnations pénales ultérieures, malgré l’objection des procureurs. Après avoir été jugée comme une adulte, la jeune fille a passé 10 ans en prison pour avoir agressé l’employé de Manchester.

Dans une interview de 2021, la femme, aujourd’hui âgée de 39 ans, a déclaré qu’elle avait trop peur de signaler les abus qu’elle avait subis.

« Je ne voulais pas que la situation empire », a-t-elle déclaré à l’Associated Press. « J’avais très peur de signaler quoi que ce soit. J’ai vu comment d’autres enfants étaient traités. »

Elle a également déclaré qu’elle espérait retourner à l’école pour obtenir un diplôme en finance.

« Je pense que même les moments les plus sombres peuvent nous donner de la force, et je pense que tous ceux qui ont vécu ce que j’ai vécu ne doivent pas être paralysés par cela », a-t-elle déclaré. « Ils peuvent certainement encore garder espoir. »

La femme fait partie des plus de 1 100 anciens résidents qui sont poursuivre l’État alléguant des abus qui ont duré six décennies. seule affaire à être jugée Jusqu’à présent, un jury a accordé à David Meehan 38 millions de dollars pour les abus qu’il dit avoir subis au Centre de développement de la jeunesse dans les années 1990, bien que le verdict reste en litige.

Ensemble, les deux procès mettent en évidence la dynamique inhabituelle d’avoir simultanément le bureau du procureur général de l’État poursuivre les auteurs présumés et défendre l’État. Bien que les procureurs s’appuieront probablement sur le témoignage des anciens résidents du centre de jeunesse lors des procès criminels, les avocats défendant l’État contre les allégations de Meehan ont passé une grande partie de ce procès à le présenter comme un enfant violentadolescent fauteur de troubles et adulte délirant.

L’Associated Press ne nomme généralement pas les personnes qui disent avoir été victimes d’abus sexuels, à moins qu’elles ne racontent publiquement leur histoire, comme l’a fait Meehan.