Début du plus grand procès de Belgique pour les attentats de Bruxelles

La Belgique a entamé lundi la procédure de son plus grand procès jamais organisé pour déterminer si 10 hommes ont joué un rôle dans les attentats-suicides islamistes à Bruxelles en 2016 qui ont tué 32 personnes et blessé plus de 300.

Plus de six ans après les attentats, la juge présidente Laurence Massart confirmera lundi l’identité de toutes les parties à l’affaire, dont les accusés et les avocats représentant environ 1 000 personnes touchées par les attentats revendiqués par l’État islamique.

Elle s’adressera ensuite au jury, sélectionné parmi un vivier de 1 000 Belges la semaine dernière au cours d’un processus de 14 heures.

Le procès des attentats de Bruxelles a des liens clairs avec le procès français sur les attentats de novembre 2015 à Paris. Six des accusés bruxellois ont été condamnés à des peines de prison allant de 10 ans à la perpétuité en France en juin, mais le procès belge sera différent en ce sens qu’il sera réglé par un jury et non par des juges.

Le double attentat à l’aéroport de Bruxelles et une troisième bombe dans le métro de la ville le 22 mars 2016 ont tué 15 hommes et 17 femmes – Belges, Américains, Néerlandais, Suédois et ressortissants de Grande-Bretagne Chine, France, Allemagne, Inde, Pérou et Pologne, de nombreux basé à Bruxelles, siège des institutions de l’UE et de l’alliance militaire de l’OTAN.

Neuf hommes sont inculpés de multiples meurtres et tentatives de meurtre dans un contexte terroriste, avec des peines à perpétuité potentielles, et tous les 10 de participation aux activités d’un groupe terroriste.

Parmi eux figurent Mohamed Abrini, qui, selon les procureurs, s’est rendu à l’aéroport avec deux kamikazes, mais s’est enfui sans faire exploser sa valise d’explosifs, et Osama Krayem, un ressortissant suédois accusé d’avoir prévu d’être un deuxième kamikaze dans le métro de Bruxelles.

Salah Abdeslam, le principal suspect du procès de Paris, est également un accusé, avec d’autres procureurs qui disent avoir accueilli ou aidé certains agresseurs. L’un des 10, présumé tué en Syrie, sera jugé par contumace.

Conformément à la procédure judiciaire belge, les accusés n’ont pas déclaré s’ils sont innocents ou coupables.

Les procureurs devraient commencer mardi à lire l’acte d’accusation de 486 pages avant que les auditions de quelque 370 experts et témoins puissent commencer.

Le procès dans l’ancien siège de l’OTAN devrait durer sept mois et coûter au moins 35 millions d’euros (36,9 millions de dollars).