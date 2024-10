Début du nouveau procès dans le cadre d’une action civile contre un entrepreneur accusé dans le scandale de la prison d’Abou Ghraib

ALEXANDRIE, Virginie — Un entrepreneur militaire accusé d’avoir contribué aux mauvais traitements infligés aux détenus de la prison irakienne d’Abou Ghraib il y a vingt ans est de nouveau jugé devant un tribunal fédéral après qu’une affaire civile très attendue au début de cette année s’est terminée avec un jury sans majorité.

Le nouveau procès du procès contre CACI, basé à Reston, en Virginie, a commencé mercredi avec la sélection du jury et les déclarations liminaires. Trois anciens détenus d’Abou Ghraib ont poursuivi la CACI en 2008, alléguant que les interrogateurs civils de la prison en 2003 et 2004 avaient conspiré avec les soldats pour maltraiter les détenus afin de les « adoucir » lors des interrogatoires.

CACI a longtemps nié tout acte répréhensible. L’entreprise a déclaré que ses employés avaient eu peu d’interactions avec les trois plaignants dans cette affaire et que toute responsabilité pour les mauvais traitements infligés incombait au gouvernement, et non à CACI, car les interrogateurs civils agissaient sous le commandement et le contrôle de l’armée.

L’affaire a finalement été jugée plus tôt cette année devant le tribunal de district américain d’Alexandrie après 15 ans de querelles juridiques et de multiples appels. Le procès C’était la première fois qu’un jury américain entendait des plaintes déposées par Survivants d’Abou Ghraib Au cours des 20 années qui ont suivi, des photos de mauvais traitements infligés à des détenus, accompagnés de soldats américains souriants infligeant ces abus, ont choqué le monde pendant l’occupation américaine de l’Irak.

En fin de compte, cependant, le jury composé de huit personnes n’a pas pu se mettre d’accord sur la question de savoir si CACI devait être tenu responsable. UN le procès a été déclaré nul en mai après huit jours de délibérations. Plusieurs jurés ont déclaré à l’Associated Press qu’une majorité du jury était du côté des plaignants.

Le jury a indiqué dans les notes qu’il a envoyées au juge pendant les délibérations qu’il luttait sur un principe juridique connu sous le nom de Doctrine des « serviteurs empruntés ».

CACI, comme l’un de ses moyens de défense, a fait valoir qu’elle ne devrait pas être tenue responsable des méfaits de ses employés s’ils étaient sous le contrôle et la direction de l’armée.

Avant le début du nouveau procès mercredi, les avocats des plaignants ont soutenu que la CACI ne devrait pas être autorisée à présenter au jury la défense du serviteur emprunté. Mais la juge de district américaine Leonie Brinkema a rejeté cette demande.

Dans leurs déclarations liminaires mercredi, les avocats des deux parties se sont penchés sur la question de savoir qui contrôlait le personnel de la CACI à Abou Ghraib.

« L’armée contrôlait tous les aspects du travail des interrogateurs du CACI. Tout », a déclaré l’avocat principal de CACI, John O’Connor. « L’armée, en temps de guerre, est assez jalouse de garder son autorité. »

De son côté, Baher Azmy, avocat du Centre pour les droits constitutionnels, qui a déposé le dossier au nom des trois détenus, a cité des passages du manuel de terrain de l’armée et du contrat de l’armée avec la CACI indiquant que la CACI est chargée de superviser ses activités. propre personnel.

Malgré cette responsabilité, a déclaré Azmy, CACI « a fermé les yeux » sur les fautes professionnelles de ses employés « et a collecté un contrat de 31 millions de dollars ».

Le procès, qui devrait s’étendre jusqu’à la semaine prochaine, sera à bien des égards une répétition de celui qui s’est déroulé plus tôt dans l’année. Les trois plaignants devraient témoigner en direct sur ce qu’ils ont enduré en prison, l’un d’entre eux témoignant en personne et deux autres par vidéo depuis l’Irak.

Aucun des trois plaignants n’est représenté sur les photos tristement célèbres qui ont circulé il y a plus de 20 ans, lorsque le scandale d’Abou Ghraib a éclaté. Mais ils ont affirmé avoir subi des mauvais traitements similaires à ceux représentés sur ces photos, notamment des passages à tabac, la nudité forcée et le fait d’être menottés dans des positions stressantes.

L’avocat de CACI n’a pas contesté les horribles abus commis à Abu Ghraib, mais il s’est demandé si les trois plaignants dans cette affaire disaient la vérité sur leur expérience. Il a déclaré que leurs allégations actuelles sont différentes de celles d’il y a 20 ans, l’accent étant désormais mis sur les mauvais traitements infligés aux civils plutôt qu’aux soldats. Il a également déclaré que les personnes qui ont interrogé les détenus nient avoir été maltraités.

Le jury entendra également directement le témoignage d’un général de l’armée à la retraite, Antonio Taguba, qui a enquêté sur le scandale d’Abou Ghraib.