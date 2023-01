Début du matin : Winnie l’ourson

Bonjour Okanagan! Il est temps de commencer votre mercredi !

Fait amusant: Aujourd’hui, c’est la Journée nationale de Winnie l’ourson, car c’est l’anniversaire de l’auteur AA Milne. Milne a obtenu le nom de l’ours de son fils Christopher (dont Christopher Robin est basé) parce qu’ils étaient au zoo de Londres et ont vu un ours noir nommé “Winnie” d’après Winnipeg.

En ce jour

En 1958, Willie O’Ree fait ses débuts dans la LNH, devenant le premier joueur afro-américain de l’histoire de la ligue.

En 1976, les Steelers de Pittsburgh battent les Cowboys de Dallas lors du Super Bowl X.

En 1980, ‘The Wall’ de Pink Floyd devient l’album numéro un au monde.

En 1993, Martin Luther King Jr. Day a lieu pour la première fois dans les 50 États.

En 2022, à l’occasion du 64e anniversaire de Willie O’Ree devient le premier joueur afro-américain de l’histoire de la ligue, les Bruins de Boston retirent son numéro 22.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale du café gastronomique, la Journée nationale de Winnie l’ourson, la Journée nationale du thésaurus et la Journée du selfie au musée.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

La ville de Kelowna cherche à purger les manifestants du « Freedom Rally » de Stuart Park. En savoir plus ici.

Les résidents apportent un soutien record à la campagne de l’hôpital de Vernon. En savoir plus ici.

Virgil ‘Smoker’ Marchand, artiste autochtone derrière les statues emblématiques de l’Okanagan, est mort à 71 ans. En savoir plus ici.

Tendance

Le chanteur des Plain White T’s a fait la fête de sa petite fille.

Le chanteur des Plain White T's a fait la fête de sa petite fille.