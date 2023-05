Début du matin : Tigres et pop-corn

Bonjour Okanagan! Le départ du matin est de retour ! Commençons votre journée.

Fait amusant: L’urine de tigre peut parfois sentir le pop-corn.

En ce jour

En 1953, une tornade à Waco, au Texas, tue 114 personnes et cause 39 millions de dollars de dégâts.

En 1968, la Toronto Transit Commission inaugure la ligne Bloor-Danforth, sa plus grande expansion.

En 1981, le musicien Bob Marley décède à l’âge de 36 ans des suites d’un cancer du cerveau et des poumons.

En 1992, Carlos Herrera, l’inventeur de la margarita, meurt à 90 ans.

En 2000, la population de l’Inde atteint le milliard.

En 2021, l’acteur Jerry Stiller décède de causes naturelles à l’âge de 92 ans.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale Mangez ce que vous voulez, la Journée nationale du roulement de mousse, la Journée nationale des réceptionnistes, la Journée nationale des infirmières scolaires, la Journée nationale de la technologie et la Journée nationale de la zone crépusculaire.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

Zoom zoom : Un homme de Washington fait face à des accusations après avoir parcouru 262 km/h sur Coquihalla

La prochaine vague de chaleur pourrait battre des records dans l’Okanagan, selon les experts

Le concert This Is Not A Drill de la légende du rock Roger Waters sera projeté en direct au théâtre Salmon Arm

Tendance

C’est juste un moment sain à New York…

Uniquement à New York 🤣 (via beautifulsoulsinnyc/IG) pic.twitter.com/Go6Ft4mWiz — Heures supplémentaires (@heures supplémentaires) 13 septembre 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’actrice Natasha Richardson (aurait eu 60 ans) et l’acteur Cody Monteith (aurait eu 41 ans).

passez une bonne journée tout le monde!

@cunninghamjordy

[email protected]

Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

anniversaires de célébritéscaféKelownaOkanagan