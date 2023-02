Début du matin : Super Bowl 57

Bonjour Okanagan! Préparons-nous pour le week-end qui comprend le grand match !

Fait amusant: Ce dimanche, c’est le Super Bowl 57. Voici quelques faits sur le Super Bowl.

– Le premier Super Bowl a eu lieu en 1967.

– Les chiffres romains ont été introduits pour le match de 1971. En effet, chaque saison de football s’étend sur deux années civiles.

– Les Vikings du Minnesota ont disputé quatre Super Bowls mais n’ont jamais joué avec une avance !

– En 1980, les Steelers de Pittsburgh ont commencé la tradition d’aller à la Maison Blanche pour rencontrer le président.

– Aucune équipe n’a jamais été blanchie.

– Un seul match est allé en prolongation (Super Bowl LI)

– Le Super Bowl de cette année est le dernier en date (jusqu’à cette saison, il aurait lieu le premier dimanche de février).

– Les Patriots de la Nouvelle-Angleterre et les Steelers de Pittsburgh ont chacun remporté six Super Bowls.

– Le quart-arrière récemment retraité Tom Brady a remporté sept Super Bowls.

– Tom Brady et Peyton Manning sont les deux seuls quarterbacks à avoir remporté le gros match avec deux équipes différentes.

– 12 équipes n’ont jamais remporté le Super Bowl et quatre équipes n’ont même jamais atteint le grand match.

– L’événement le plus regardé de tous les temps a été le Super Bowl XLIX en 2015 – 114,4 millions de téléspectateurs. Neuf des 10 événements les plus regardés sont les Super Bowls. L’autre? La finale de la série de M*A*S*H.

– Au cours des cinq dernières années, le prix moyen du billet a été de 6 214 $.

– 29 367 $ est le maximum que quelqu’un ait payé pour un billet pour le Super Bowl.

– La NFL couvre toutes les dépenses du spectacle de mi-temps (lumières, mise en scène, gardes du corps, etc.) mais ne paie pas réellement le ou les artistes.

– Plus de 50 % des Canadiens regarderont le match.

– Le match de cette année se déroule en Arizona, dans la même ville que le plus grand tournoi de fête de l’année du PGA Tour, le Waste Management Open.

– C’est la quatrième fois que l’état de l’Arizona accueille le Super Bowl. La dernière fois, c’était en 2015 lorsque les Patriots de la Nouvelle-Angleterre avaient battu les Seahawks de Seattle.

Pour le match de ce dimanche entre les Chiefs de Kansas City et les Eagles de Philadelphie :

– Les Chiefs ont une fiche de 5-4 contre les Eagles de tous les temps.

– C’est la première fois que deux frères, Jason et Travis Kelce, s’affrontent au Super Bowl.

– Kansas City a disputé le premier Super Bowl en 1967.

– C’est la troisième fois que les Chiefs se rendent au Super Bowl au cours des quatre dernières saisons, leur dernière victoire ayant eu lieu lors de la saison 2019-20. Ils sont 2-2 de tous les temps dans le grand match.

– Les Eagles ont disputé le Super Bowl à six reprises, leur dernière victoire datant de la saison 2017-18. Ils sont 1-2 de tous les temps dans le grand match.

– 1 milliard de dollars seront utilisés légalement pour parier sur le match.

– 17 millions de personnes n’iront pas travailler le dimanche. Pour cette raison, les entreprises perdent un total de 4 milliards de dollars.

Patrick Mahomes et les Royals de Kansas City et Jalen Hurts et les Eagles de Philadelphie s'affrontent lors du Super Bowl 57 le dimanche 12 février.