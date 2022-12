Début du matin : Statue d’Ogopogo – Kelowna Capital News

Bonjour Okanagan! A six jours de Noël, avez-vous déjà fait vos courses ? Commençons votre journée et votre semaine à l’approche des fêtes de fin d’année.

Fait amusant: Saviez-vous qu’il y a une statue de l’Ogopogo dans le lac Okanagan ?

@juicydiq C’EST TERRIFIANT #kelowna #BC #canada #effrayant #okanagan #okanaganlake #foryou #fyp #foryoupage ♬ Let Go – Ark Patrol

En ce jour

En 1891, l’Union canadienne de rugby se forme.

En 1918, Robert Ripley commence son ‘Believe It or Not’ comme chronique dans le New York Times.

En 1984, Wayne Gretzky devient le plus jeune joueur de l’histoire de la LNH (23 ans) à atteindre 1000 points.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale des bonbons durs, la Journée nationale des muffins à l’avoine et la Journée nationale des héros et des héroïnes.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

À Kelowna

À Penticton

À Revelstoke

Dans le bras de saumon

À Vernon

Dans le cas où vous l’avez manqué

« Je suis vraiment reconnaissant d’avoir cette chance » : Le capitaine des Rockets de Kelowna est prêt pour le Mondial junior. En savoir plus ici.

Célébrez la nuit la plus longue de l’année à Penticton’s Penhenge sur Munson Mountain. En savoir plus ici.

Du spray monstre à l’action d’urgence, le pharmacien Armstrong primé. En savoir plus ici.

Tendance

Le fils de Tiger Woods, Charlie, joue comme ce père pour commencer cette carrière.

Il y a la relance du putter de Charlie. Team Woods le ressent @PNCChampionship 🔥 pic.twitter.com/TUEsjVG3nh — PGA TOUR (@PGATOUR) 17 décembre 2022

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’acteur Jake Gyllenhall (42 ans), le magicien Criss Angel (55 ans), la golfeuse canadienne Lorie Kane (58 ans), l’actrice Alyssa Milano (50 ans), la mannequin/fille de Wayne, Paulina Gretzky (34 ans) .

Bonne journée et bonne semaine à tous !

