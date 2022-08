Début du matin : peurs – Kelowna Capital News

Bonjour Okanagan! Il est temps de commencer votre journée !

Fait amusant: Les humains ne naissent qu’avec deux peurs innées : les chutes et les bruits forts. Toutes les autres peurs que les gens ont sont apprises/acquises au fil de la vie.

En ce jour

En 1910, Yellow Cab est fondée.

En 1960, les XVIIe (17e) Jeux olympiques d’été commencent à Rome, en Italie.

En 1968, Arthur Ashe devient le premier joueur de tennis afro-américain à remporter le championnat américain (simple).

En 1970, Elton John fait sa première apparition nord-américaine.

En 1975, Bruce Springsteen sort son troisième album, ‘Born to Run’.

jours fériés

Aujourd’hui, c’est la Journée nationale du burger, la Journée nationale du banane fendue, la Journée du baiser et du maquillage, la Journée nationale du whisky aigre et la Journée nationale de la garde-robe d’occasion.

Prévisions météorologiques d’Environnement Canada

Dans le cas où vous l’avez manqué

Plus d’itinéraires ajoutés au système de transport en commun de Kelowna pour l’année scolaire. En savoir plus ici.

La GRC recrute pour une « carrière passionnante » à Vernon. En savoir plus ici.

Les équipes aériennes et au sol de Penticton Search and Rescue s’occupent des randonneurs blessés et perdus. En savoir plus ici.

Ce gamin est une menace…

Anniversaires de célébrités

Si votre anniversaire est aujourd’hui, vous partagez un anniversaire avec l’actrice Blake Lively (35 ans), le musicien Billy Ray Cyrus (61 ans), l’actrice Rachel Bilson (41 ans), le musicien rock Gene Simmons (73 ans), l’acteur Sean Connery (aurait eu 92 ans ), la chef Rachael Ray (54 ans), l’animateur de télévision Regis Philbin (aurait eu 91 ans) et le musicien rock Elvis Costello (68 ans).

